Paniek bij Google, Samsung gaat mogelijk voor Bing

Intussen is Google ook volop aan de slag gegaan om haar eigen zoekmachine te verrijken met en AI-tekstgenerator. Dat moet Bard worden, het ChatGPT-alternatief van Google zelf. Afhankelijk van de snelheid waarmee die upgrade in de praktijk gebracht wordt – het project heeft binnen Google de naam ‘Magi’ gekregen – zal de beslissing van Samsung al dan niet in het voordeel van Bing doen doorslaan. Dat is althans wat in de wandelgangen, onder andere gevoed door een bericht van de NYT , gefluisterd wordt.

Nu is het nog maar een gerucht, maar het verhaal gaat dat Samsung aardig onder de indruk is van de nieuwe, door de generatieve AI-tekstgenerator, beter bekend als ChatGPT, ‘geüpgradede’ versie van Bing. Tot voor kort stond de zoekmachine van Microsoft toch vooral bekend als de kleine, niet al te goede, concurrent van Google Search. ChatGPT heeft daar verandering in aangebracht.

Bij Google raken ze niet zo heel snel in paniek. Maar als Samsung er serieus over nadenkt om Google als standaard zoekmachine op al haar producten te vervangen door Bing, dan breekt zelfs bij tech-gigant van de orde en grootte van Google het angstzweet uit.

Paniek bij Alphabet

Die speculatie, want Samsung heeft zelf nog niet gereageerd op de berichtgeving, is de afgelopen dagen al voldoende gebleken om het aandeel Alphabet flink te laten ‘bloeden’. Maandag ging de waarde van het aandeel op de beurs in New York in korte tijd ruim vier procent naar beneden, om uiteindelijk op bijna drie procent verlies de dag af te sluiten.

Dat aandeelhouders ongerust zijn, is niet geheel onterecht. Mocht Samsung inderdaad besluiten Google Search te vervangen door Bing, dan kost dat Alphabet naar schatting zo’n 3 miljard dollar aan omzet. Op een totaal van 162 miljard die jaarlijks verdiend wordt met de zoekmachine is dat natuurlijk niet heel erg veel.

Echter, waar één schaap over dam is, volgen er vaak meer. En Samsung is natuurlijk wel een schaap dat vooraan in de kudde loopt. Samen met Apple, dat naar schatting 20 miljard dollar per jaar aan Alphabet betaald voor haar eigen Google Search overeenkomst.