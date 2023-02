Microsoft-zoekmachine Bing is ineens een stuk interessanter

Ken je de zoekmachine Bing? Als je een Macbook gebruikt en een iPhone of Android-telefoon, dan waarschijnlijk niet. Heb je een Windows-laptop, dan is de kans al veel groter dat je ervaring hebt met Bing. Het is de zoekmachine van Microsoft en tot voor kort was die eigenlijk niet heel interessant. Maar: nu is de kunstmatige intelligentie van ChatGPT toegevoegd.

Bing met ChatGPT

Microsoft laat je in Bing net zo zoeken als binnen ChatGPT. Je kunt het vragen stellen die worden beantwoord door middel van de kunstmatige intelligentie van dat programma. Het valt op dat er een flinke wedloop bezig is tussen de verschillende zoekmachines. Microsoft-ceo Satya Nadella geeft zelf ook aan dat er wel degelijk iets verandert in de wereld van zoeken, namelijk dat de basis van websearch eigenlijk niet is veranderd in meerdere decennia, maar dat AI kan helpen om informatie sneller boven water te krijgen dan we gewend zijn.

Vervolgens zei hij iets wat we ook traditioneel niet echt kennen. Microsoft dat zegt dat het snelle bewegingen gaat maken, maar ook dat ze plezier wil maken om weer te innoveren in zoeken. Je kunt overigens nog steeds gewoon zoeken op de manier zoals je dat altijd doet (gelukkig, want ChatGPT is niet op alle gebieden geniaal). Echter werkt Bing nu dus op meerdere manieren. Je ziet de AI-resultaten boven de gewone resultaten, maar er is ook een modus waarmee je gewoon kunt ChatGPT’en zoals je gewend bent, dus door iets te typen in het zoekblok en specifiek op AI-basis te zoeken.