​Google introduceert meer AI in de zoekmachine: afbeeldingen

Google kennen we natuurlijk vooral van zijn zoekmachine. Het doet met zijn Pixel-telefoons en zijn Office-achtige producten zeker meer dan dat, maar we zien het vooral nog steeds wel als dat bedrijf dat ooit met de bekendste zoekmachine startte. En die zoekmachine wordt op allerlei manieren uitgebreid. Zo krijgt de startpagina met de zoekbalk waarschijnlijk binnenkort een hele batterij aan nieuwtjes en artikelen erbij, en kun je AI afbeeldingen laten genereren, zoals we kennen uit Dall-E .

Google AI-afbeeldingengenerator

Soms is het bij Google niet allemaal even duidelijk of het nu gaat om een experiment of dat het er echt komt, maar het feit dat we in het Google Doc-je waarin we dit artikel tikken tegenwoordig ook al AI-opties zijn geïntegreerd, zegt wel dat Google het zeker niet alleen bij testen houdt. Zo is de optie om afbeeldingen te genereren ook al uit, maar wel alleen nog in de SGE, de zoek-ervaringsplek die een soort laatste stap is voor Google.com zelf.

Als voorbeeld geeft Google een vriend die houdt van capibara’s en eten. Je kunt dan zoeken naar ‘draw a picture of a capybara wearing a chef’s hat and cooking breakfast’. Je ziet dan dat er vier afbeeldingen worden gemaakt van inderdaad, zo’n dier dat dan bacon staat te bakken met koksmuts op. Bacon is wel een vreemde keuze voor deze planteneter, maar vooruit: het is nu eenmaal een wereldwijd geliefd ontbijtgerecht.