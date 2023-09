​Android krijgt nieuwe functies: dit is er nieuw

Android krijgt een facelift. De bekende robot van Google gaat er net even anders uitzien. Zijn bonkige lijf is wat meer bourgondisch rond geworden en hij ziet er sowieso wat ronder en meer knuffelbaar uit. Google vond het wel tijd voor een update: het heeft nu het alles in zijn Material You-design uitvoert ook ergens wel een verplichting om dat te doen. Maar het verandert meer binnen Android : dit is wat je daarvan mag verwachten.

Nieuw

Google zegt overigens wel iets meer over het logo, dat niet alleen qua droid is aangepast, maar ook qua letter (Android is weer met een hoofdletter): “Elke keer dat we onze branding herzien, evalueren we niet alleen de veranderende behoeften, maar ook toekomstige doelen. We weten dat mensen tegenwoordig meer keuze en autonomie willen, en we willen dat ons merk Android weerspiegelt: iets dat mensen de vrijheid geeft om te creëren op hun voorwaarden. Als open platform is het belangrijk dat zowel onze technologie als ons merk mensen uitnodigt om meer te creëren, te verbinden en te doen met Google op Android-apparaten.”

“Onze nieuwe visuals zijn geïnspireerd op Material Design om het Google-merkpalet aan te vullen en om aanpasbaar te zijn. De opgefriste en dynamische robot laat zien waar Android zich verbindt met mensen, gemeenschappen en culturele momenten. Hij kan individuele passies, persoonlijkheid en context weerspiegelen.” Hij is er dan ook in allerlei vormen: met hanenkam, in prideregenboogstrepen, als discobal, enzovoort.