​Dit googelden we het meest in 2023: Oppenheimer en Rob de Nijs

Google heeft bekendgemaakt welke woorden we nou het meest googelden en dat biedt een verrassende uitkomst op sommige vlakken. In Nederland hielden we ons vooral bezig met het overlijden van Matthew Perry, maar ook zanger Rob de Nijs werd heel vaak opgezocht. In de filmwereld heeft Oppenheimer het qua Google-gedrag gewonnen van Barbie, terwijl er maar één woord is dat écht het meest is opgezocht: Stemwijzer.



Zoektrends Google 2023

De zoektrends van Google zijn verrassend qua populariteit van bepaalde termen of namen, maar aan de andere kant zijn ze ook een heel duidelijke representatie van wat ons allemaal bezighield in 2023. In dat opzicht is het dus helemaal niet zo spannend: crompouce komt voorbij, maar ook sporter Maarten van der Weijden wist hoge zoekvolumes te bereiken. Wat er veel is gezocht op Google is elke keer weer iets dat ook echt heel erg speelde dit jaar. De onderstaande lijstjes zijn zoektrends: dat betekent dat zoekwoorden die altijd heel vaak gezocht worden eruit zijn gehaald. Immers zoeken mensen (zeker in Nederland) nog veel vaker naar het weer.