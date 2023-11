Verkiezingen voor de Tweede Kamer: dit zijn de leukste inhakers

Het is zover: wekenlang kon je de televisie niet aanzetten of er was weer een politieke reclame waarin mensen op een stip moesten gaan staan, schoven er partijleiders aan bij een talkshow of kwam er op het nieuws vanalles voorbij over de aankomende verkiezingen. Nu is het d-day: de vervroegde Tweede Kamerverkiezing is vandaag. Ben jij al naar de stembus geweest?

Tweede Kamerverkiezingen

De laatste keer dat we moesten stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen was op 17 maart 2021 en dat betekent dat het niet helemaal normale verkiezingen zijn. Het kabinet is gevallen en daarom gaan we vandaag stemmen om zo hopelijk snel een nieuw kabinet te laten vormen. Gaat VVD regeren met Geert Wilders, of krijgt de Partij voor de Dieren meer succes en weet D66 ook meer zetels te krijgen? We moeten het allemaal maar afwachten, maar zelf kun je dus wel actie ondernemen door tenminste te gaan stemmen.

De stembureaus zijn geopend van 07.30 - 21.00 uur en er wordt op papier gestemd om zo fraude tegen te gaan. Het tellen van de stemmen kun je bijwonen als je dat wil. Hiervoor kun je bij je lokale stembureau terecht. Wil je gaan stemmen, vergeet dan niet de stempas die per post is opgestuurd en je identiteitsbewijs, zoals een paspoort. Ben je er niet of heb je geen tijd, dan kun je ook iemand anders voor je laten stemmen via een machtiging.