​Verkiezingen: deze apps helpen jou een keuze maken

Morgen mag menig inwoner van Nederland weer naar het stemhokje. We krijgen de mogelijkheid om te helpen bepalen welke politici de komende tijd de scepter zwaaien in de provinciale staten en de waterschappen. Misschien heb je helemaal niets met de verkiezingen, maar het is toch wel belangrijk om deze democratie in ere te houden.

Verkiezingen 15 maart De mensen die uiteindelijk worden gekozen, hebben immers wel degelijk invloed op jou. Denk bijvoorbeeld aan hoe fijn het is dat er in het natuurgebied waar je altijd met de hond loopt bruggetjes zijn. Of dat de autoweg goed wordt bijgehouden zodat je zonder je auto kapot te stuiteren naar je werk kunt rijden. Plus, er zijn genoeg stembureaus, dus hoeveel moeite is het? Mocht je nog niet helemaal overtuigd zijn of je wel moet stemmen of op wie, dan zijn er een paar apps die je daar een handje bij helpen. We zetten ze op een rijtje.

Snapchat Snapchat heeft zijn augmented realitykunsten weer ingezet om via een speciale verkiezingslens jongeren aan te spreken te gaan stemmen. Ze hebben dat leuk aangepakt. Het is niet zomaar een gezicht met GroenLinks-schmink of een VVD-snor, maar je moet juist de achtercamera van je telefoon gebruiken. Je zet vervolgens twee stemkliko’s neer en krijgt stellingen over de verkiezingen, die je leren waar die verkiezingen eigenlijk over gaan. En vooral: wat ze met jou te maken hebben. Je moet vervolgens elke stelling in de ‘niet waar’-kliko of de ‘wel waar’-kliko swipen. Weer wat geleerd. En, heb je eenmaal gestemd, dan zijn er allerlei stickers om je stempost op te leuken.

De Peiling Ben je iemand die heel graag de peilingen wil bijhouden, en misschien op basis daarvan zelfs een andere stem besluit uit te brengen, download dan de app De Peiling. Deze app is van EenVandaag en hierin zorgt onderzoeksbureau Ipsos voortdurend voor updates over hoe het ervoor staat met de verkiezingen. Instagram Instagram zelf doet niet heel veel met de verkiezingen, al zijn er natuurlijk altijd stickers te vinden om je #stemfie op te leuken. Wel is er een account dat enorm behulpzaam is om te volgen. Het heet Checkjestem en hierin krijg je allemaal stellingen te zien en dan welke partijen er voor en tegen zijn. Het zit allemaal vrij basic in elkaar, maar dat is eigenlijk wel fijn, dan gaat het niet om tierelantijntjes, maar om de boodschap. Plus, je kunt het account na de verkiezingen weer lekker ontvolgen (tot de volgende keer dat we naar de stembussen gaan, natuurlijk).

Stemwijzer Hoewel geen enkele stemwijzer echt perfect is, omdat er altijd stellingen instaan waarbij onduidelijk is waarop je dan moet inleveren, is de enige echte Stemwijzer vaak wel favoriet. ProDemos maakte deze app die met landelijke verkiezingen enorm behulpzaam is. Dat is hij helaas bij deze verkiezingen iets minder: alleen de provincies Noord-Brabant, Limburg, Overijssel en Drenthe zijn erin opgenomen, maar mocht je daar wonen, dan kun je deze wijzer goed gebruiken om te bepalen welke politieke partij het beste bij jouw normen en waarden past. Iets algemener is Kieskompas, die zou je ook kunnen overwegen. NS Geen zorgen: de NS gaat je zeker niet helpen bepalen wat je gaat stemmen, maar helpt het stemmen wel makkelijker te maken. Op tientallen stations zijn stembureaus geopend, vaak vrij lang (tussen de half 8 ‘s ochtends en 9 uur ‘s avonds). In de NS-app kun je (alleen op verkiezingsdag) bij Voorzieningen zien welk NS-station een stembureau heeft. Check wel goed voor welk waterschap je stemt, want die grenzen lopen anders dan die van de provincies. Succes met stemmen, vergeet je stempas en je paspoort/identiteitskaart/rijbewijs niet.