Dit zijn de beste reisplanners voor de auto en het ov

Hoewel we steeds vaker vertrouwen op onze smartphone bij het plannen van een reis, gebruiken Nederlanders al jaren trouw veelal dezelfde reisplanners. Wij hebben de beste en bekendste voor je op een rij gezet en ja, die doen nog steeds goed hun werk. Hoewel een aantal planners misschien toe zijn aan een moderne opfrisbeurt - we kijken naar jou 9292 - helpen ze je nog steeds om van a naar b te komen. Meer heb je natuurlijk eigenlijk niet nodig. Navigeren in de auto: Google Maps Google Maps blijkt het eigenlijk steeds weer te winnen als het gaat om navigeren terwijl je autorijdt. Zelfs de meeste iPhone-gebruikers zweren erbij. Want hoewel Apple Maps niet slecht is, kan het (nog lang) niet concurreren met Google Maps. Het is wat ons betreft gewoon de handigste reisplanner als je met de auto op pad gaat. En ook als je wandelt doet Google Maps het trouwens prima. Wat ons betreft de onbetwiste 'winnaar' voor het plannen van trips met de auto! Flitsmeister is een handige app die je ongetwijfeld al kent. Hij waarschuwt je tijdens je reis voor mobiele en vaste snelheidscontroles.

9292 We ontdekten pas tijdens het schrijven van dit artikel dat deze reisplanner geen 'ov9292' meer heet, maar 9292. Deze planner is een gouwe ouwe hoor, want die 9292 verwijst naar het nummer dat je 'vroeger' belde voor reisadvies. De app is handig om een reis met het ov van a naar b te plannen. Je voert gewoon 2 adressen of stations/ straten in en de app vertelt je welke opties je hebt. Geen ingewikkeld geneuzel, een eenvoudige manier om te plannen en je kunt bepaalde vervoermiddelen uitsluiten van de reis.

NS Als je alleen met de trein reist, is de app van de NS prima om je treinreis mee te plannen. Je kunt bovendien, nadat je een treinreis hebt gepland, aanvinken dat je een melding wil ontvangen als er vertraging is op je route. Best handig! Sinds deze week heeft de app een nieuwe functie: In de buurt. Hiermee kun je ook zien welk ander ov-vervoer beschikbaar is tijdens je reis. Op een kaart zie je de dichtstbijzijnde haltes van de bus, tram, trein en metro. Een stap in de goede richting, maar nog niet zo uitgebreid als 9292. De app heeft helaas wel een irritante 'bug' en dat is dat 'ie de tijd niet automatisch aanpast naar de huidige tijd als je al eerder een reis hebt gepland.

Elektrisch rijden: ANWB Voor elektrisch rijden is de routeplanner van de ANWB een goede keuze. Je kunt namelijk je route plannen en laadadvies krijgen. Zo weet je zeker dat je niet met een lege batterij komt te staan. Je kunt zelfs opgeven wat je batterijpercentage bij vertrek is en hoeveel je over wil houden bij aankomst. Handig! Op dit moment is de routeplanner voor EV nog een bètaversie, maar gebruikers zijn er al heel enthousiast over.