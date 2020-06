Covid-19 heeft het consumentengedrag in Nederland veranderd

Het coronavirus (Covid-19) heeft de afgelopen maanden het normale leven flink overhoop gehaald. Ook het consumentengedrag in Nederland is hiermee aanzienlijk veranderd. En dat ziet ook Google terug in het zoekgedrag van consumenten online. Het Market Insights team van de zoekgigant heeft onderzocht welke veranderingen te zien zijn in lokale zoektrends. Welke producten worden bijvoorbeeld meer gezocht? Hoe richten mensen hun staycation in en met welke producten willen ze die veraangenamen? Zoeken we nu eerder naar een huis buiten de stad? En welke oplossing zoeken we online voor het kwijtraken van de extra corona kilo's?

Herstart

Nu de lockdown regels in Nederland wat soepeler worden en scholen, winkels en restaurants heropenen, is het nu tijd voor de ‘herstart’ fase van de economie. Maar met veel mensen die nog steeds thuiswerken, zichzelf moeten isoleren of de financiële impact moeten verwerken, is het leven verre van hoe het was voor het coronavirus. En zoals een onderzoek van McKinsey & Company bevestigt, verwachten consumenten dat hun routines nog minstens een paar maanden zullen worden beïnvloed.



Hoe worden deze verwachtingen weerspiegeld in consumentengedrag? Van alternatieve vakantieplannen tot kantoorruimtes voor de lange termijn; iedereen moet zich aanpassen en mensen gaan dus logischerwijs op zoek naar hulp, via ondermeer Google Zoeken. Om te laten zien wat top of mind is voor consumenten in Nederland, deelt het Market Insights team de grootste veranderingen en opvallende trends in zoekgedrag van Nederlandse consumenten.

Van winkelwagen tot voordeur

Bij het begin van de coronacrisis steeg de vraag naar online winkelen enorm. In de week van 15 maart, kort nadat de ‘intelligent lockdown’ was aangekondigd, namen de zoekopdrachten naar ‘bezorging’ aanzienlijk toe in vergelijking met dezelfde tijd vorig jaar en bleven ze relatief hoog. Dat was ook goed te merken, via ondermeer Albert Heijn was het soms lastig een moment te vinden waarop jij je boodschappen thuis kon laten bezorgen.

Bijzondere pieken waren er dan ook te zien in 'boodschappen bezorgen', bloemen bezorgen en fitnessapparatuur voor thuis zoals ‘hometrainer’ en ‘weerstandsband’. Maar terwijl deze na een paar weken weer terug naar het normale niveau gingen, is de categorie waar mensen in Nederland nog veel meer van bestellen eten ('eten bezorgen').

Zomer dicht bij huis

Aangezien grenzen deels nog gesloten zijn voor vakantiereizen, hebben veel mensen hun vakantie plannen moeten annuleren, wat leidde tot veel zoekopdrachten rond zowel ‘reisverzekering’ als ‘annuleringsverzekering’. In vergelijking met de afgelopen 5 jaar is het aantal vragen over ‘last minute vakanties’, meestal geassocieerd met all-inclusive zonvakanties, aanzienlijk afgenomen. Voor velen wordt het vooruitzicht om nergens heen te kunnen, gecompenseerd door thuis een luxe ervaring te creëren. Van ‘jacuzzi’, ‘buitendouche’, ‘terrasverwarmer’, ‘ligbed’ en ‘bbq’ naar 'glijbanen' (glijbaan), tafeltennistafel’ en speeltoestel tuin — een stijgende zoek interesse voor elk van deze producten suggereert dat consumenten in Nederland goed zijn voorbereid voor hun staycations.

Nederlanders willen deze zomer graag meer tijd op het water doorbrengen en kijken ook steeds vaker naar het kopen van hun eigen boot (‘boot kopen’ ‘sloep kopen’).