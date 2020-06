Welkom terug in Nederland: ga ook eens hier op ontdekkingsreis!

Lieve Nederlanders,

Welkom terug in Nederland. We mogen er weer op uit in eigen land. Ons mooie land, dat barst van historische steden, adembenemende natuur en charmante dorpen. Waar het landschap zo plat als een dubbeltje is - oké een paar heuvels dan - en waar je altijd binnen een paar uurtjes weer thuis bent.

De kans is groot dat je reisplannen had, naar een plek (ver) weg van Nederland. Bewaar die reisplannen voor bijvoorbeeld volgend jaar en ga voor nu op ontdekkingsreis in eigen land. Er is hier zoveel te zien.



Een dagje weg, een weekendje of een echte vakantie. Wij willen je heel graag laten zien dat Nederland een land is om van te houden. Een echt vakantieland. De noordzeestranden, de Waddeneilanden, de bossen, de meren: alleen al qua natuur is het hier puur genieten. Grote steden vol historie, kleine charmante dorpen en alles er tussenin: je hoeft helemaal niet zo ver van huis om verrast te worden.

Ga varen, kamperen of wandelen. Pak de fiets om nieuwe plekken te ontdekken. Maak een mini roadtrip. Ga naar een plek waar je nog nooit bent geweest. Draag zo je steentje bij aan de lokale economie, steun ondernemers en ontdek hoe veelzijdig Nederland is.

Deel jouw avonturen, lievelingsplekken en bijzondere ontdekkingen in Nederland met #WelkomteruginNL om zo ook anderen te inspireren met leuke tips voor deze zomer. Op de website welkomterugin.nl vind je meer informatie over dit initiatief en kun je zien hoe jij kunt meedoen.

Welkom terug in Nederland. En geniet ervan!



Liefs,

Namens het hele team van Welkom terug in Nederland

Marloes