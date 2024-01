​Zoveel verdient een artiest met spatial audio op Apple

Sorry, Spotify, maar met ruimtelijke audio is de keuze voor Apple Music voor een tijdje weer duidelijk. Zoiets heb ik nog nooit gehoord!

Apple Music

Dat extra geld is niet weinig, al moet je uiteraard in ogenschouw houden dat een artiest per afgespeeld nummer sowieso niet heel veel verdiend: het is een percentage op een vrij laag bedrag per play, maar tegelijkertijd kan het wel flink oplopen als je bijvoorbeeld The Weeknd heet, of Mariah Carey tijdens kersttijd. Apple biedt namelijk een extraatje van 10 procent aan artiesten wiens muziek ook op ruimtelijke wijze kan worden beluisterd.

Music Business Worldwide schrijft dat dit nieuw beleid is dat deze maand van start gaat. Spatial audio is belangrijk voor Apple, mede omdat de grote concurrent Spotify ernstig achterblijft als het om audiovormen en -kwaliteit gaat. De Scandinavische muziekstreamingdienst belooft nu al jaren dat het met een soort hi-fi/lossless-achtige optie komt, maar dit is nog altijd niet gebeurd. Voor sommige mensen is het zelfs een reden om naar Apple Music over te stappen, en dat ziet Apple ook. Reden dus om artiesten beter aan zich te binden met dit extraatje.