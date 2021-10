YouTubers starten comedyserie over mentale problemen: Wacht FF

Praten over mentale problemen is voor veel mensen nog altijd lastig. En voor jongeren is die drempel om erover te praten misschien nog wel groter. YouTubers Dylan Haegens en zijn vriendin Marit Brugmen zijn oprichters en ambassadeurs van de Stichting Durf te Vragen, waarmee ze het taboe op praten over mentale problemen willen doorbreken. De site en voorlichting is gericht op een jonge doelgroep en brengt thema's naar voren waar zij mee worstelen, zoals angstige gevoelens, eetproblemen, dwang en trauma's.

De laatste tijd is al vaak in het nieuws geweest dat psychische hulp zoeken en vinden best lastig is, onder andere vanwege de wachtlijsten van de GGZ. Daarom streeft de stichting naar een betere en snellere verbinding tussen jongeren en professionals. Zij onderhouden ook contacten met relevante instanties. Ook met de nieuwe comedyserie 'Wacht FF' wordt aandacht gevraagd voor psychische problemen van jongeren.

Informatie en ervaringen

Op de site van de stichting kunnen video's natuurlijk niet ontbreken. Iedereen die op zoek is naar meer informatie over mentale problemen kan hier meer informatie vinden én video's bekijken met ervaringsverhalen. Het kan voor jonge mensen een enorme opluchting zijn om te kijken naar een ander (bekend) persoon met dezelfde problemen. Er komen ook experts aan het woord. Oprichter en vriendin van Dylan, Marit, heeft zelf geworsteld met een eetprobleem en vertelt in een video meer over haar ervaringen.