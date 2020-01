De 10 best bekeken Nederlandse video’s op YouTube uit 2019

Eerder al toonde YouTube wat wereldwijd de meest bekeken en top trending video's van 2019 waren. Maar hoe zit dat in Nederland? Waar hebben wij met zijn allen naar gekeken? Dat is inmiddels ook bekend. Van de jacht op Bram Krikke, grappige Pietje, prinses Amalia en tien manieren om uit de klas gestuurd te worden. Nederland keek dit jaar naar echt totaal verschillende video’s op YouTube, maar één ding heeft de complete top 10 van dit jaar gemeen: alle video's komen uit Nederland.

Opvallend in deze lijst is het relatief grote aantal traditionele media in de lijst. Onder meer PowNed, RTL Nieuws, NOS Jeugdjournaal en Ziggo Sport staan in de top 10.

Top 10 best bekeken YouTube-video’s

De 10 best bekeken YouTube-video’s van 2019 in Nederland staan hieronder. En uiteraard zijn de betreffende video's ook ingesloten.