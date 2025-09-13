13.09.2025
Online

Tinder komt met nieuwe modus om de doubledaten

By: Laura Jenny

Dating-app Tinder wordt wat breder: minder solo. Het komt namelijk met verschillende mod: een ervan is College Mode, waarmee je andere studenten kunt vinden, maar ook Double Date, waarmee je samen met een vriend kunt kiezen met wie je wil doubledaten. Daarnaast wil het in de toekomst meer modi introduceren waarmee je op basis van je interesses iemand kunt vinden.

Tinder

Die iemand hoeft geen liefde te zijn, het kan natuurlijk ook een vriendschap zijn. Toch is -en blijft, denken we- Tinder wel een plek waar in principe weinig monogame, bezette mensen te vinden zullen zijn. Het is wel echt bedoeld om nieuwe mensen te leren kennen en dan vooral voor een leuke avond in bed of misschien zelfs een relatie. Tinder wil zichzelf alleen meer vanuit een andere intentie laten gebruiken, dus niet zozeer alleen maar seks, maar wat betekenisvollere banden met mensen, gebaseerd op iets dat je allebei leuk vindt: hobby’s dus.

Tinder wordt daarmee wel wat ingewikkelder, want al die modi bestaan naast elkaar en kun je kiezen: al is die College Mode alleen in de Verenigde Staten beschikbaar. De modus zoals we Tinder kennen, waarin je steeds het profiel van een persoon gepresenteerd krijgt dat je dan naar links of rechts swipet, die heet For You en die is er gewoon zoals je het gewend bent, maar je kunt nu dus ook die Double Date-modus kiezen en binnenkort nog meer modi.

Double Dates

Het is opvallend dat de Double Dates-modus er komt, want Tinder experimenteert vaker met groepen. Jaren geleden kon je ook groepsdates plannen: alleen is het moeilijke van een groep dat vaak niet op ieder potje een dekseltje past, dus dan is double date waarbij je twee op twee date in plaats van een op een, waarschijnlijk sneller succesvol. 

De datingapp is de populairste in Nederland en we geven best veel uit aan datingapps in Nederland. In 2023 zouden we 38,2 miljoen euro hebben uitgegeven aan Tinder. Nu komt dat ook wel omdat de gratis versie enorm vaak refereert aan die betaalde versie. Met een betaald account kun je zien wie jou heeft geliket en krijg je  een boost waarmee je profiel elke maand voor een bepaalde tijd extra goed zichtbaar wordt gemaakt.

Zeker nu de zomer voorbij is, duiken mensen weer eerder Tinder in, omdat je nu eenmaal minder buiten of op festivals bent, waar mensen vaak anderen ontmoeten. En nu kan dat dus ook met je beste vriend(in): wereldwijd. In eerste instantie was die optie slechts beperkt beschikbaar, maar nu dus voor iedereen.

