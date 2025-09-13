Tinder komt met nieuwe modus om de doubledaten

Dating-app Tinder wordt wat breder: minder solo. Het komt namelijk met verschillende mod: een ervan is College Mode, waarmee je andere studenten kunt vinden, maar ook Double Date, waarmee je samen met een vriend kunt kiezen met wie je wil doubledaten. Daarnaast wil het in de toekomst meer modi introduceren waarmee je op basis van je interesses iemand kunt vinden.

Tinder

Die iemand hoeft geen liefde te zijn, het kan natuurlijk ook een vriendschap zijn. Toch is -en blijft, denken we- Tinder wel een plek waar in principe weinig monogame, bezette mensen te vinden zullen zijn. Het is wel echt bedoeld om nieuwe mensen te leren kennen en dan vooral voor een leuke avond in bed of misschien zelfs een relatie. Tinder wil zichzelf alleen meer vanuit een andere intentie laten gebruiken, dus niet zozeer alleen maar seks, maar wat betekenisvollere banden met mensen, gebaseerd op iets dat je allebei leuk vindt: hobby’s dus.

Tinder wordt daarmee wel wat ingewikkelder, want al die modi bestaan naast elkaar en kun je kiezen: al is die College Mode alleen in de Verenigde Staten beschikbaar. De modus zoals we Tinder kennen, waarin je steeds het profiel van een persoon gepresenteerd krijgt dat je dan naar links of rechts swipet, die heet For You en die is er gewoon zoals je het gewend bent, maar je kunt nu dus ook die Double Date-modus kiezen en binnenkort nog meer modi.