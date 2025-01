Steeds inloggen op Microsoft is straks niet meer nodig

Een van de meest irritante dingen aan Microsoft is dat je soms constant maar moet inloggen. Gebruik je het op je werk, dan heb je nog single sign on, maar privé is dat voordeel er niet. Geen zorgen, het constant opnieuw hoeven inloggen is straks verleden tijd.

Microsoft

Vanaf februari is Microsoft van plan om je standaard ingelogd te laten op je computer. Je blijft dan op je eigen pc of laptop ingelogd op je Microsoft-account, uiteraard tot je zelf weer uitlogt. Mocht je dus gebruikmaken van een openbare computer, dan moet je niet vergeten om uit te loggen. Of gebruik te maken van een incognito-venster als je alleen even iets wil opzoeken op het internet.