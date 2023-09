​Spotify Daylist: muziek die bij het moment van de dag past

who needs a watch when #daylist invented time? https://t.co/KIriL2mPWr pic.twitter.com/q1c5iY9meb

Je krijgt bij elke update weer nieuwe nummers om te beluisteren, maar wat leuk is, dat is dat de daglijst ook weer een andere titel krijgt wanneer hij wordt geüpdatet. Denk aan ‘Happy Dance’ of ‘Thrillwave’. Zo laat Spotify zien dat het je muzieksmaak begrijpt en je muziekidentiteit kent. Althans: voor sommige mensen is die identiteit natuurlijk heel sterk. We zijn benieuwd of Spotify nu juist gaat laten zien dat het snapt dat mensen van meerdere soorten muziek houden: sommige mensen luisteren in de middag hardrock, maar gaan ‘s avonds met hun geliefde voor wat zoetgevooisde RnB. We zijn erg benieuwd of Spotify leert over de keuzes die jij door de dag heen maakt en op basis daarvan een betere mood playlist weet te maken.

Nog niet in Nederland

Het gaat ook nog wel even duren voordat we het zelf kunnen ervaren, want het is in eerste instantie alleen beschikbaar in Engelssprekende landen, zoals Ierland en Australië. Een pluspunt is wel dat het voor zowel gratis gebruikers van de app beschikbaar is, als betalende Premium-gebruikers. Als het eenmaal ook in Nederland lanceert, dan vind je het in de app onder Made for You, maar ook via spotify.com/daylist. Je kunt ook zoeken op Daylist om terecht te komen in je lijstje. En, ook leuk: je ziet ook alvast wanneer de volgende update van de lijst komt.

Het is ook mogelijk om de hele playlist op te slaan, namelijk door hem toe te voegen aan een afspeellijst en dan voor ‘nieuwe afspeellijst’ te kiezen. Doe je dat niet, dan kun je de hele playlist kwijtraken: je daglijstjes worden namelijk niet opgeslagen. Spotify geeft aan dat het ook hoopt dat mensen hun Daylists veel gaan delen: daarom heeft het ook drie verschillende afbeeldingen gemaakt waarmee je kunt laten zien dat je je verbaast of juist heel blij wordt van je daglijstje. Maar goed, wij gaan eerst maar wachten tot ook wij eraan mogen: we zijn razend benieuwd of Spotify onze dagelijkse routine écht goed begrijpt.