Spotify is nog beter geworden voor mensen die gaan vliegen

Offline luisteren kun je doen als je geen data wil verspillen, of als je weinig of geen wifi hebt. Denk aan het vliegtuig, op reis buiten Europa en bijvoorbeeld als je op een plek werkt waar gewoon heel slecht bereik is. Spotify redt je al sinds jaar en dag met zijn mogelijkheid om alle muziek te downloaden (nou ja, niet allemaal tegelijk), en om op die manier altijd toegang te hebben tot je favo muziek. Wel kan dat alleen met een betaald abonnement.

Offline Mix zet namelijk al je gedownloade nummers in één playlist. Op die manier heb je niet meer wat nu weleens voorkomt: dat het gewoon de hele tijd stil is omdat een bepaald nummer nog niet is gedownload. Heel irritant, maar dat kan nu dus worden omzeild door de Offline Mix. Het is een soort ultieme playlist: immers download je waarschijnlijk alleen muziek die je echt heel erg kunt waarderen. Het kan veel ruimte innemen op je smartphone.

Spotify

Het bestaan van de Offline Mix werd bekendgemaakt via Twitter. CEO Daniel Ek laat zien hoe zoiets eruitziet. Hij toont content van 3,5 uur, wat vrij kort is voor Spotify-begrippen, maar je alsnog door menig vlucht heen helpt. Hoewel het tof en welkom is, is het echter allesbehalve origineel: het idee hebben we eerder gezien bij YouTube Music, waar je sinds 2019 een offline mixtape kunt luisteren. Daarnaast zijn er Smart Downloads waarmee nieuwe muziek standaard offline wordt opgeslagen om je muziekbieb lekker vers en nieuw te houden.

Daarnaast schijnen er ook nog wat kinderziektes in te zitten. Zo maakt Spotify in sommige gevallen een mix met nummers die helemaal niet gedownload zijn. Mag je dus alsnog naar stilte luisteren. Het wordt nu nog getest en niet direct officieel uitgerold, maar mocht je het al hebben, dan is het de moeite waard om te controleren in hoeverre muziek die je tegenkomt ook echt offline beschikbaar is via download.