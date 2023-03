Afwijkende muzieksmaak? Spotify introduceert niche mixes

Spotify heeft de afgelopen jaren veel zijpaden genomen, maar gelukkig heeft het de focus de laatste tijd weer iets meer op de muziek. En vooral: het persoonlijker maken van muziek. Je kunt nu zelfs als je een nogal afwijkende muzieksmaak hebt playlists vinden die perfect bij je passen, want Spotify introduceert Niche Mixes.

Niche Mixes Er waren al Mood Mixes (voor een bepaalde stemming) en Decades Mixes (voor een soort tijdrijs), maar Spotify wordt nu uitgebreid met een playlists die een combinatie is van alle eerdere Mixes. Op die manier krijg je een playlist met wat minder commercieel ingestoken muziek (tenzij je daarvan houdt natuurlijk), die wat meer op jouw persoonlijke muzieksmaak is afgestemd. Spotify schrijft: “Voor toegang tot je nichemixen ga je naar de hub Made For You in het tabblad Zoeken, waar 5-10 mixen staan waarvan we denken dat je ze leuk vindt. Als je heel specifiek wilt zijn, zoek dan naar een activiteit, sfeer of esthetiek die het moment beschrijft waarop je je bevindt, en voeg aan het eind het woord "mix" toe. Wees niet verlegen. Wees creatief. Hoe meer mixen je zoekt, hoe meer muziek je kunt ontdekken.”

Spotify-playlists Voorbeelden van deze mixen zijn de Feel Good Morning Mix, Driving Singalong Mix en de ‘80s Running Mix. Spotify beweert zelfs: “het maakt niet uit wat je aan het doen bent of wat je leuk vindt, als je het kunt bedenken, dan is er waarschijnlijk een mix voor.” Dat vraagt natuurlijk om het bedenken van gekke situaties. Zou er een keihard-fietsen-omdat-je-weer-te-laat-van-huis-bent-weggegaan playlist komen? Of een romantische-muziek-voor-bij-een-kaasplank-playlist? In ieder geval is het volgens Spotify niet echt de bedoeling dat je heel veel nieuwe muziek hoort in de playlists: het gaat altijd wel om muziek die je al eerder hebt gehoord of vaker luistert. Wel is elke mix elke dag vernieuwd, waardoor je hem niet zat raakt. Echter viel het ons bij het zoeken op dat er toch echt wel playlists bestaan vol muziek die nog nooit voorbij is gekomen. Maar dat is ook omdat er een playlist is die Goblincore heet, een muziekgenre dat de schrijver van dit stuk niet alleen niet kent, maar wat ook vol staat met muziek waar ze niet bepaald graag naar luistert. Maar de Angry Mix is bijvoorbeeld wel weer vol bekende muziek: misschien moet je er niet te veel inlezen wat betreft je persoonlijkheid.

Speciaal voor jou Wel schuilt er een addertje onder het gras, want je moet wel zoeken in het Engels. De functie is wel wereldwijd beschikbaar, maar wel alleen voor de Engelse taal dus. Gelukkig is het niet alleen voor Premium-gebruikers: ook gratis Spotify-luisteraars kunnen van deze Niche Mixes genieten. Hoe je zoekt? Verzin een activiteit, een gevoel of een omgeving en zet het woord mix erachter. Of je kunt, als je wat minder inspiratie hebt, ook gewoon op ‘mix’ zoeken. Er is trouwens wel een kleine Nederlandse lifehack: je kunt ook zoeken op ‘Speciaal voor jou’, je krijgt dan allerlei mixen te zien, zoals ‘Frustrated Sad Mix’. Nogmaals: lees er niet teveel in, maar luister er gewoon lekker naar.