Spotify snapt het: je kunt nu playlists uitsluiten

Het is iets dat wij al jaren willen op Netflix: het kunnen uitsluiten van bepaalde content. Als je een film al hebt gezien, waarom kun je die dan niet afschermen, zodat je meteen alleen maar content ziet die je nog niet hebt gezien? Of als je simpelweg zeker weet dat je totaal niet op een film zit te wachten, je hem kunt afschermen. Helaas kan dat nog steeds niet op de streamingdienst, maar er is een andere streamingdienst die dat wél doet: Spotify .

Je kunt iets uit je smaakprofiel uitsluiten om te zorgen dat Spotify niet denkt dat je graag meer muziek aangeraden wil krijgen zoals Baby Shark, als je kind daar af en toe naar luistert. Je kunt dat doen door aan te geven welke afspeellijsten je graag wat minder invloed wil laten hebben op je profiel, zodat Spotify de muziekaanraders nog beter op je kan afstemmen. Je hoeft niet bang te zijn dat je de afspeellijst voor de rest van je leven niet meer kunt vinden: hij staat gewoon in je tabblad Home als je hem zoekt en het is ook prima om wel bepaalde nummers uit die playlist te blijven liken. Je kind kan dus nog steeds die oorwurm luisteren.

Spotify heeft dit in het leven geroepen om bijvoorbeeld kindermuziek uit te sluiten uit je Discover Weekly, de playlist die Spotify wekelijks samenstelt om je van nieuwe muziek te voorzien die je waarschijnlijk wel kunt waarderen. Spotify schrijft: “Je smaakprofiel is Spotify's interpretatie van je smaak op basis van waar je naar luistert en hoe je ernaar luistert. Het helpt ons je Spotify-ervaring te personaliseren door je aanbevelingen en ervaringen te onderbouwen met je smaaksamenvattingen en gepersonaliseerde afspeellijsten, waaronder je topnummers en Daily Mixes.”

Echt gepersonaliseerde muziek

Zodra uitsluiten van je smaakprofiel is ingeschakeld, wordt het luisteren naar de afspeellijst in het verleden en in de toekomst uitgesloten van je smaakprofiel. Je kunt de nieuwe functie nu meteen gebruiken, want Spotify rolt hem nu uit voor web, desktop, iOS en Android. Dit is hoe je te werk gaat:

Selecteer de gewenste afspeellijst.

Tik op de drie puntjes bovenaan de afspeellijst.

Selecteer "Uitsluiten van je smaakprofiel".

Als je later van gedachten verandert, kun je de functie op elk moment eenvoudig uitschakelen via dezelfde procedure.

Heel fijn dat Spotify op deze manier helpt om je persoonlijke playlists extra persoonlijk te houden. Zo wordt je Instafest er misschien ook een stuk beter op! Hopelijk raken andere streamingdiensten hier ook door geïnspireerd.