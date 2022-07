Spotify gaat lekker: flinke groei in abonnees

Daarnaast heb je met een gratis account minder keuze in wat er wordt geluisterd en in het aanmaken van playlists. Hierdoor is een betaald account een populaire keuze: zo kun je je perfecte sportplaylist maken en luisteren zonder daarbij te worden gestoord door commerciële boodschappen.

Veel gebruikers voor Spotify

In de kwartaalcijfers over het tweede kwartaal geeft Spotify aan dat het nog nooit zoveel gebruikers nieuw kon verwelkomen in het tweede kwartaal. Vooral in Europa is Spotify een populaire keuze gebleken: 32 procent komt uit dat werelddeel. Gevolgd door Noord-Amerika en Latijns-Amerika, die beiden 22 procent zijn. De overige 24 procent is de vertegenwoordiging van de rest van de wereld.

Het is logisch dat Spotify in Europa zo populair is: het vindt er zijn oorsprong. Het bedrijf begon ooit als een kleine startup in Zweden en wist al gauw te zorgen voor een gigantische verandering in de muziekwereld. Sowieso heeft het internet hierin veel veranderd, zoals we laatst al schreven over nummers die viral gaan op TikTok en vervolgens artiesten groot maken op Spotify.