​Slack gaat compleet op de schop: dit is wat er verandert

Redesign voor Slack

Slack, dat toebehoort aan het grote Salesforce, heeft enorm veel mogelijkheden. Je kunt er bestanden in opslaan, gesprekken in voeren, het kan je allerlei meldingen geven, je kunt er gifjes in gebruiken, je kunt zelfs video’s maken: het is veel. En als je veel hebt, dan is er een grote kans dat de boel erg rommelig wordt, en vooral: heel overweldigend voor nieuwe gebruikers. Slack heeft hierop besloten met een groot redesign te komen, om de vele functies op een logische plek te zetten, in plaats van hoe het de laatste jaren steeds maar ergens is weggezet.

Volgens Slack is het redesign vooral een grote plus voor mensen die de app fanatiek gebruiken. Het gaat dan onder andere om mensen die Slack bijvoorbeeld met meerdere bedrijven gebruiken, waardoor ze steeds moeten wisselen. Slack wil dat wat overzichtelijker maken. Je gaat straks dan ook eerst naar een soort homepage van Slack, waar je in een keer al je kanalen ziet: een beetje zoals bij Trello, dat je in één keer alle borden ziet. Nieuw bij Slack is ook wat er in de linkerzijbalk gebeurt, dat toch een beetje het epicentrum is van de tool.