Scarlett Johansson wil dat er een deepfake-ban komt

Nadat er een video is geplaatst waarop Scarlett Johansson een shirt van Kanye zou dragen met een jodenster erop en een hand die zijn middelvinger opsteekt, is de maat vol voor de actrice. Eerder was ze al aan het vechten tegen de AI-stem van OpenAI die wel verdacht veel op die van haar leek, nu is er weer een nieuwe AI-ruzie waarin ze terecht is gekomen. Ze wil dat deepfakes volledig worden geband.

Scarlett Johansson is boos

In de video is ze niet alleen te zien, ook andere Joodse acteurs verschijnen erin, zoals Mila Kunis, Jerry Seinfeld, Jack Black, Jake Gyllenhaal, Adam Sandler en Drake. Het is hierbij niet alleen problematisch dat het portretrecht wordt geschonden. Ook is het een enorm heftige video door de t-shirts die de beroemdheden aan hebben.

Johansson is altijd al wat strijdbaarder tegen AI geweest, en het is dan ook zij die als eerste uitspraken doet over de deepfake. Ze zegt tegen People: “Het is doodeng dat de Amerikaanse overheid verlamd is als het gaat om het aannemen van nieuwe wetten om zijn burgers te beschermen tegen de overduidelijke gevaren van kunstmatige intelligentie.”