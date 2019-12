Rusland voert test uit met een 'eigen' internet

Rusland heeft een succesvolle test uitgevoerd om het Russische deel van internet af te sluiten van het wereldwijde web. De test is gedaan in opdracht van de regering van de Russische president Vladimir Poetin. Het land wil zich in noodsituaties van het internet kunnen afsluiten. Echte details zijn niet vrijgegeven maar volgens het ministerie van Communicatie hebben gewone gebruikers geen veranderingen opgemerkt.

Het lijkt een grap als je vraagt of iemand het ‘internet’ even kan uitzetten maar niets is minder waar. Ook in andere landen is hier al eens mee getest. Het is bijna ondenkbaar dat de grootmachten als de VS en China niet minimaal over soortgelijke scenario’s beschikken. Wat dat betreft zijn we waarschijnlijk in Europa nog redelijk ver van een dergelijk scenario vandaan omdat het internet in Europese Unie redelijk verdeeld is met veel lokale providers.

Rusland lijkt op dit punt voorsprong te nemen. Voor de bevolking en het bedrijfsleven betekent het dat alleen nog zichtbaar is wat zich binnen de landsgrenzen afspeelt. Internationale deskundigen maken zich hier ernstige zorgen over en zien de testen als een nieuwe stap om het huidige internet verder te ontmantelen. Het is tevens een manier om vanuit de overheid meer controle te krijgen over welk nieuws wel en niet naar buiten mag komen. In werkelijkheid maak je van het internet eigenlijk een lokaal intranet. Hierbinnen is alles uiteindelijk te modereren.

Eigen Wikipedia

Maar er is meer want als je het internet weet af te sluiten zoals het nu tijdens de test mogelijk is gebeurd werken ook de veelgebruikte virtuele particuliere netwerken (VPN's) niet meer. Een van de vergelijkingen die wordt gemaakt is die met de Great Firewall of China. Deze blokkeert de toegang tot buitenlandse internetdiensten. Ook hier bepaald uiteindelijk de overheid welke diensten je wel en niet kunt gebruiken. De test die Rusland heeft uitgevoerd gaat echter vele malen verder.

Rusland is verder van plan om een eigen Wikipedia te maken. Inmiddels zou ook een wetsvoorstel zijn aangenomen dat de verkoop verbiedt van smartphones waarop geen Russische software vooraf is geïnstalleerd. Deze situatie lijkt weer op alle tumult rond Huawei die inmiddels in China een eigen operating systeem heeft ontwikkeld naast iOS en Android.

Privacy

In een gecontroleerde omgeving lijkt het erop dat ook je privacy sneuvelt. Naarmate er meer controle is, mede met lokale software en besturingssystemen kan wel degelijk de vrijheid van meningsuiting onder druk komen te staan. Of overheden dat echt moeten willen is eveneens de vraag omdat hier direct een politieke discussie zal ontstaan. Het is ook een stap verder weg van verdere standaardisatie voor zaken als het Internet of Things en de ontwikkeling van geavanceerde technieken die nodig zijn om bijv. auto’s straks wereldwijd autonoom te kunnen laten rijden.

Het Internet raakt vol en zal op enig moment zijn maximale capaciteit gaan bereiken. Akamai, een van de belangrijkste spelers op het internet, waarschuwt hier al jaren voor. Dat landen dus testen met alternatieven zal hier zeker ook een rol in spelen.

[Fotocredits © Roman - Adobe Stock]