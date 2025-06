Praxis komt met AI-chatbot om je de juiste kant op te sturen

Is het AI, of is het gewoon automatisering waarbij in een database wordt gezocht? Soms is het verschil niet goed te zien, soms heeft het verschil eigenlijk alleen maar te maken met hoe de invoer wordt geïnterpreteerd. Zo ook bij Praxis, dat met een AI-chatbot komt die je kan helpen bij het vinden van dingen.

Zoeken in de bouwmarkt

Als er een winkeltype is waarin er altijd hulp nodig is bij het zoeken van spullen, dan is het de bouwmarkt wel. Hoe handig de bordjes bij elk gangpad ook zijn, we komen niet vaak genoeg in deze winkels om echt te snappen hoe ze in elkaar zitten. En wat ook niet helpt, dat is dat elke bouwmarkt weer compleet anders is ingericht, ook al zijn ze bijna allemaal opgebouwd in grote rechthoekige gebouwen.

Reden voor Praxis om met een AI-chatbot te komen die je kan vertellen waar je ook alweer die heggeschaar vindt, of die rol tape omdat je veel te veel pakjes verstuurd. Het opvallende is dat de AI-chatbot van de bouwmarkt niet helpt met het doe-het-zelven, maar alleen met het lokaliseren van producten. Je kunt hem gebruiken voordat je de Praxis instapt of als je er al bent.