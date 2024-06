Patreon laat je eindelijk losse creaties verkopen

Patreon is een geweldig medium. Mensen die wel eens telefoonafbeeldingen lekken zetten daar al hun geheimen op, maar ook creatievelingen die bijvoorbeeld zelf geweldige achtergronden maken om te gebruiken tijdens Dungeons & Dragons kunnen er geld verdienen met hun creaties, in plaats van deze gratis online te moeten delen of via allerlei vreemde constructies op Etsy. Patreon is de OnlyFans voor de creatieve wereld en het wordt alleen maar beter.

Patreon

Patreon laat je nu namelijk individueel werk verkopen. Hierdoor kun je bijvoorbeeld als digitaal kunstenaar je digitale kunstwerken los aanbieden en zo zorgen dat mensen niet meteen toegang kopen tot alles, maar ook tot gewoon één item. Hierdoor zullen de verkopen waarschijnlijk omhoog gaan, omdat mensen geen pakket meer hoeven te kopen.

Daarnaast kunnen mensen bijvoorbeeld een countdown op hun pagina zetten waarmee ze anderen vast kunnen hypen voor nieuw werk dat op het punt staat om te verschijnen. Aangezien er ook veel podcasters op het platform aanwezig zijn, is het een leuke manier om te laten weten dat de volgende aflevering eraankomt. Het wordt zo een wat aantrekkelijker verkoopkanaal en dat is positief. Ook nieuw is dat mensen hun vrienden en kennissen nu makkelijker een abonnement op Patreon cadeau kunnen doen. Enerzijds wordt er dus geïnvesteerd in verkoop per stuk, maar anderzijds blijven abonnementen ook belangrijk.

There's a shift happening in the creator economy. Creators want a place where people sign up to see their future work…and then *actually* see it. They don't want to keep chasing likes or follower counts in curated feeds they have no control over. — Patreon (@Patreon) June 25, 2024

OnlyFans voor creatieven

Daarnaast kunnen makers hun community-chat openbaar maken voor zowel gratis als betaalde leden. Zo kunnen mensen makkelijker met je in contact komen en beter op de hoogte blijven van waar je allemaal mee bezig bent. Ook kun je op social media makkelijker tonen wat er nieuw is: je kunt automatisch gegenereerde, deelbare clips creëren die je in een handomdraai deelt.

Wanneer al die nieuws precies zijn intrede doet op het platform is nog onbekend, maar we verwachten dat het niet al te lang op zich laat wachten. Zeker nu steeds meer social media zich ook buigt over allerhande soorten commercie kan Patreon niet achterblijven. Wel is het een giga-verandering voor Patreon, omdat het juist bekendstaat om zijn lidmaatschappen. Je wordt als het ware lid van een creator waar je fan van bent, en waar je daar op OnlyFans naaktfoto’s voor terugkrijgt, is dat bij Patreon het werk van die persoon in de vorm van podcasts, digitale kunst en gelekte foto’s van telefoons en andere items.

More about the future we're building: https://t.co/pvOdLNiISu — Patreon (@Patreon) June 25, 2024

Jack Conte en Sam Yam

Patreon is opgericht in 2013 en komt uit San Francisco. Oprichter Jack Conte en Sam Yam hebben inmiddels 3 miljoen maandelijks actieve gebruikers en zo’n 300-400 man in dienst. Patreon verdient onder andere geld door een commissie van 9 tot 12 procent die ze van de abonnementskosten van de creators aftrekken. Het begon allemaal met Sam Yam die Jack Conte wilde helpen met geld verdienen met zijn YouTube-kanaal. Een enorm slim idee dat meteen op veel investeringen kon rekenen. De rest is geschiedenis. Het weet zich tot nu toe goed staande te houden in die 11 jaar online, en deze vernieuwingen en enthousiaste creators zullen er ongetwijfeld nog wat jaren aanplakken.