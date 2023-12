​Een kijkje in de keuken: Fancentro-creators verdienen soms tonnen per maand

Onlyfans is inmiddels wel bekend onder het grote publiek. Maar er zijn meer van dit soort platformen. Een account aanmaken bij een NSFW-platform - je weet wel, zo’n platform waar je expliciete foto’s en filmpjes tegen betaling kunt delen - wordt gezien als een oersimpele manier om snel geld te verdienen. Lingeriesetje aan, sexy poseren en hup; de knaken stromen binnen. Maar werkt het echt zo makkelijk? 18+-platform Fancentro geeft een kijkje achter de schermen en bewijst dat het booming business is. Wat is Fancentro? In 2012 werden de beginselen gelegd voor Fancentro, een bedrijf dat zich richtte op content uit de porno-industrie, met als doel de zeggenschap en de rechten over de content terug te geven aan de creators zelf. Dit bleek zo’n succes, dat ze besloten het aanbod uit te breiden. Onder de naam fancentro.com geeft het bedrijf sinds 2017 contentmakers de kans om licht erotische content zoals foto’s, video’s, voice clips, livestreams, abonnementen en chat-ontgrendelingen op een veilige manier met hun volgers te delen via deze website. In rap tempo groeiden zij uit tot een van de meest succesvolle websites in dit genre en wonnen diverse awards, waaronder de gerenommeerde XBIZ Awards: een toonaangevende prijs in de porno-industrie. Fancentro won de prijs voor Most Innovative Web Product of the Year (2018), Best Marketing Campaign (2020) en Premium Social Media Site of the Year (2021). Het brede aanbod bleef niet onopgemerkt, want sinds dit jaar telt de website 11 miljoen geregistreerde gebruikers; een groei van maar liefst 300%.

Nederlandse Fancentro-creators Van die 11 miljoen gebruikers komt maar liefst 30% uit Nederland. De bekendste? Dat is Mdemma. Zij heeft meer dan 30k volgers. Op de voet gevolgd door demirutting, Sebine Bogaards, Nicol Kremers en Bootylunaa. Samen verdienden zij de afgelopen 6 maanden ruim € 2 miljoen euro. Dat is een aardig zakcentje! Andere bekende Fancentro-sterren in Nederland zijn Niels en Rosanna en Jamieleexx. Jij vraagt je natuurlijk meteen af hoe ze in vredesnaam zulke hoge bedragen binnen kunnen harken? Simpel: door precies te bieden wat hun volgers van ze vragen. Zo doen SFW sexy- (SFW staat voor Safe For Work, dus niet poedeltje naakt) en volledig erotische inhoud het goed en wordt er in Nederland veel gezocht op ‘fetish’, ‘dirty talk’, ‘milf’, ‘girl next door’, ‘big tits’, ‘feet’, ‘tattoos’ en ‘daddy’s girl’. Ook betalen fans ongekende bedragen voor aangepaste content die speciaal is aangevraagd. De grootste spender op het platform geeft soms zelfs tienduizend euro per maand uit - tel uit je winst.

Betalen met iDeal & coaching Benieuwd waarom content creators Fancentro gebruiken in plaats van een ander erotisch contentplatform? Simpel. Bij Fancentro kunnen fans - in tegenstelling tot andere platforms - betalen met iDeal. In plaats van dat met moet beschikken over een creditcard. Daarnaast is er ook 24 uur per dag een ondersteuningsteam aanwezig voor de Content Creators én biedt Fancentro gratis coaching. Zo krijgen gebruikers tips voor het genereren van inkomsten en strategieën voor social media - alles om zoveel mogelijk uit het platform te kunnen halen. En nee, daar hoef je echt geen reality-ster of camgirl voor te zijn.

Fancentro-creators uit Nederland Een aantal bekende Fancentro-creators uit Nederland zijn: Blogmamanl

Bootylunaa

Demiix

Demirutting

Dutch Deelee

Gigispringer

Jaxne

Julia Akkerman

Jamieleexx

Littledutch

Lesleyversprille

Lexa

Mdemma

Nicol Kremers

Nielsenrosanna

Puckvanlier

Romeeeeyy

Rosannavoorwald

Sebinebogaards

Sharonw

Shirleycvc

Veerleangell

Vixyless