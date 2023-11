​Pas op: Google gaat je inactieve Google-account verwijderen

Google gaat Google-accounts verwijderen. Het gaat om accounts die al meer dan twee jaar niet zijn gebruikt. Daarmee wordt bedoeld: er is al meer dan twee jaar geen inlog op geweest en niet iets mee gegoogeld of een video op YouTube bekeken, bijvoorbeeld.

Sommige mensen gebruiken een extra Gmail-account bijvoorbeeld alleen om wachtwoorden heen te laten sturen als ze die van hun andere mail zijn vergeten, of alleen maar voor prijsvragen zodat alle rommelmail niet in hun gewone inbox komt. Of misschien heb je voor je werk een keertje even snel een Gmail-adres aangemaakt om bijvoorbeeld je Google Mijn Bedrijf op te zetten, waar je verder nooit iets mee doet. Er kunnen veel redenen zijn om een account te hebben dat wel belangrijk is, maar dat ook heel inactief lijkt te zijn.

Het is voor Google en voor jezelf goed dat inactieve accounts worden verwijderd. Natuurlijk is het wel vervelend als je je niet bewust bent dat je account verdwijnt. Google heeft wel waarschuwingen gestuurd, maar als je nooit op een account inlogt, dan ben je je daar uiteraard niet bewust van.

Red je Google-account

Het is dus aan jou om te bedenken welke Google- of Gmail-accounts je allemaal hebt en of je hier wel recent op bent ingelogd en iets mee hebt gedaan. Mogelijk is dus alleen inloggen niet genoeg: er moet ook echt activiteit zijn in de vorm van iets googelen bijvoorbeeld. Vanaf begin december gooit Google accounts die niet iets actiefs hebben gedaan in de laatste twee jaar of meer allemaal weg.

Dat heeft een positieve kant voor zowel Google als voor jou als accounthouder. Zo zijn veel van die accounts helemaal niet van tweestapsverificatie voorzien, waardoor hackers er sneller mee aan de haal kunnen gaan. Op die manier sturen ze na het raden van je wachtwoord allemaal mensen die je kent misschien wel mails om hun gegevens te ontfutselen in jouw naam. En sowieso is het idee dat anderen in je mailbox zitten natuurlijk niet zo prettig.