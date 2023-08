​Google wil niet dat je e-mail zomaar doorstuurt

Disabled gmail forwarding to my work mail. If not too much facebook emails in my work mail

E-mail doorsturen

Als je nu e-mail van bijvoorbeeld je werk in je Gmail-inbox wil ontvangen, dan hoef je alleen maar je werkmailadres en het wachtwoord in te voeren en Google regelt de rest. Dat is eigenlijk best vreemd. Waar het tweefactorauthenticatie en meer recent de passkeys hoog in het vaandel heeft, lijkt het als het om het doorsturen van e-mail gaat, wat toch heel persoonlijk en privacygevoelig is, minder belang te hechten aan dat soort dingen. Dat gaat nu veranderen.

Gmail wil graag dat niemand toegang kan krijgen tot die email, of bepaalde filters in de mail. Zo geeft het aan dat het vorig jaar sterkere beveiligingen heeft geïntroduceerd voor gevoelige acties die worden uitgevoerd in je Google Workspace-accounts. Nu wordt dat uitgebreid:

Filters: een nieuw filter maken, een bestaand filter bewerken of filters importeren.

Doorsturen: Een nieuw doorstuuradres toevoegen vanuit de instellingen doorsturen en POP/IMAP.

IMAP-toegang: De IMAP-toegangsstatus inschakelen vanuit de instellingen. (Workspace-admins bepalen of deze instelling zichtbaar is voor eindgebruikers of niet)