Google gaat oude, inactieve accounts eerder opruimen

Google heeft bekendgemaakt dat het bedrijf oude, inactieve, accounts eerder gaat opruimen. Nog niet meteen, maar in de loop van dit jaar zullen accounts, en -data, die al twee jaar niet meer gebruikt zijn, verwijderd worden. De reden voor deze ‘opruimwoede’ is dat Google haar diensten nog veiliger wil maken voor haar klanten. Het blijkt namelijk dat de kans dat een account gekaapt wordt door cybercriminelen groeit naarmate het account gedurende langere tijd inactief is.

Opruimen oude accounts

Die nieuwe regel gaat voor alle Google producten gelden, zo schrijft het bedrijf in een blog. “Vanaf later dit jaar kunnen we, als een Google-account gedurende ten minste 2 jaar niet is gebruikt of ingelogd, het account en de inhoud ervan verwijderen, inclusief inhoud in Google Workspace (Gmail, Documenten, Drive, Meet, Agenda), YouTube en Google Foto's.”

Volgens Google zijn accounts die langere tijd niet actief gebruikt worden dus gevoeliger om gecompromitteerd te worden. Dat heeft volgens het bedrijf vooral te maken met het feit dat de kans groter is dat die accounts nog niet voorzien zijn van verbeterde beveiligingsopties, zoals twee-factor-authenticatie. Daarnaast worden de wachtwoorden van dergelijke accounts natuurlijk ook niet verandert, wat ook een beveiligingsrisico met zich meebrengt.

Gebruikers worden vooraf ingelicht

Zoals gezegd wordt het opruimen van inactieve accounts later dit jaar ingevoerd. Dat gebeurt echter niet met een ‘Big Bang’ maar wordt door Google geleidelijk ingevoerd. Om te beginnen zullen eerst accounts verwijderd worden die ooit aangemaakt zijn, maar waarop daarna nooit meer is ingelogd.

Voordat Google een account gaat opruimen, dan krijgen de eigenaren van het account in de maanden daaraan voorafgaand diverse e-mails om ze op de hoogte te brengen en de kans te geven het account actief te houden. Deze mails worden zowel naar het e-mailadres van het account als naar het herstel-e-mailadres (als er een is verstrekt) verstuurd.