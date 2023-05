Inactief op Twitter? Dan wordt je account verwijderd

Inactief Twitter-account

Je hoeft niet te stressen als je eens per maand inlogt, of zelfs een per jaar: het gaat om accounts die al meerdere jaren volledig inactief zijn, wat wil zeggen dat je dus echt al jaren niet op Twitter moet hebben gekeken (ingelogd en wel). Nu is Twitter vrij fanatiek in het afdwingen van inloggen, waardoor de kans dat je die ene keer dat je vorig jaar iets wilde opzoeken en ingelogd was toch wel groot was. Toch kun je ook via Google op een tweet uitkomen zonder dat je hoeft in te loggen.

Is je Twitter-account je lief, dan kun je het beste vandaag nog inloggen. Dan heb je in ieder geval weer even laten zien dat je leeft en dan kan Elon Musk met zijn personeel zorgen dat de accounts die echt niet meer bestaan weg worden gegooid. Het klinkt niet als een enorm positieve ontwikkeling, maar het heeft ook zo zijn voordelen.