​De hardnekkige mythe rondom populaire tweestapsverificatie

Rondom populaire tweestapsverificatie - een vorm van multi-factor authentication (MFA) - bestaat een hardnekkige mythe. Veel mensen denken namelijk dat deze extra codes via sms, verificatieapp of bankpas + cardreader vaak voorkomende phishing-scams kunnen verhinderen. Niets is echter minder waar!



Tweestapsverificatie, zoals o.a. wordt gebruikt door overheidsidentificatiedienst DigiD, alle banken, meerdere verzekeraars en sommige webwinkels, biedt slechts bescherming tegen onbevoegd inloggen. Tweestapsverificatie in de meest voorkomende vorm biedt daarentegen geen enkele bescherming tegen phishing-scams door valse websites of valse URL's.

Onbevoegd inloggen

Onbevoegd inloggen is het inloggen op andermans account door gebruik te maken van iemands gebruikersnaam en wachtwoord of pincode. Dit kan het gevolg zijn van het laten slingeren van met name wachtwoord of pincode, een eenvoudig te raden wachtwoord of pincode, of van het stiekem meekijken over iemands schouder tijdens inloggen of pinnen. Met een extra verificatiemethode door middel van sms, verificatieapp of cardreader en iets dat de eigenaar van het account bij zich draagt (telefoon of bankpas + cardreader) wordt in beginsel zeker gesteld dat het de eigenaar van het account zelf is die inlogt.

Het principe van MFA is dus gebaseerd op iets dat je weet (gebruikersnaam, wachtwoord of pincode) en iets dat je hebt (telefoon of bankpas + cardreader). Het voorkomt onbevoegd inloggen, zelfs als jouw wachtwoord of pincode onverhoopt op straat ligt.

Phishing-scams door valse websites

Vervolgens begint de uiterst hardnekkige mythevorming. Tweestapsverificatie voelt veilig en vertrouwd aan doordat je twee beveiligingsstappen gebruikt om in jouw account te komen. Hierdoor gaan sommige gebruikers er ten onrechte van uit dat het ook helpt tegen phishing-scams door valse websites of valse URL's. Je bewijst toch immers tot tweemaal toe dat jij het bent?

Phishing-scams door valse websites of valse URL's worden echter georganiseerd via een 'man-in-the-middle-attack'. Er bevindt zich hierbij een valse website en criminele computer tussen jouw browser en de legitieme account-server waarop jij probeert in te loggen. Het is alsof jij jouw gebruikersnaam, wachtwoord en het resultaat van de tweestapsverificatie doorgeeft aan een collega die op een computer tegenover jou zit. Die collega kan daarmee vervolgens doodleuk op jouw account inloggen. Klinkt logisch, toch?

In werkelijkheid geef jij jouw gebruikersnaam, wachtwoord en het resultaat van de tweestapsverificatie via de eenvoudig te misleiden browser door aan een valse website op een criminele computer. De crimineel logt vervolgens real-time met jouw gegevens in op de legitieme account-server en heeft vanaf dat moment de volledige controle over jouw account.

Internetbankieren: inloggen met cardreaders of met de mobiele bankapp

Zowel de gelikte cardreaders die banken uitdelen als het inloggen op internetbankieren via de mobiele bankapp zijn volstrekt nutteloos als het aankomt op bescherming tegen phishing-scams door valse bankwebsites. Toegegeven, ze werken prima tegen onbevoegd inloggen. Daarentegen absoluut niet tegen het rechtstreeks doorgeven van accountgegevens en het resultaat van de tweestapsverificatie via jouw browser aan derde partijen (man-in-the-middle-attack).

Daarom is het dus zo belangrijk om de URL van alle websites waarop je inlogt steevast goed te controleren. Dubbel en dwars als je de website bezoekt door middel van een link in een email, een social media app, op een website of na het scannen van een QR-code. Het webadres in de adresbalk van jouw browser is namelijk eenvoudig te manipuleren en qua eerste oogopslag min of meer gelijkend te maken. Terwijl het dat bij nadere inspectie absoluut niet blijkt te zijn!

De opbouw van een domeinnaam

Bij domeinnamen zijn er om precies te zijn 4 onderdelen of extensies waarop je altijd expliciet moet letten om valse websites te kunnen herkennen. Het webadres in de adresbalk van de browser begint altijd met (1) https:// eventueel gevolgd door meerdere onbeduidende extensies, gevolgd door (2) één belangrijke hoofdextensie (>> .dutchcowboys >> .voorbeeld-domeinnaam >> .definitelybritish), DIREKT gevolgd door (3) een officiële landcode (>> .nl >> .com >> .co.uk), DIREKT gevolg door (4) een afsluitende / (forward slash). Spaties zijn niet toegestaan binnen domeinnamen.