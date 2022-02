​Banken kunnen phishing via valse bankwebsites grotendeels verhinderen

1. Phishing als uiterst succesvolle misleidingstechniek



'Phishing' is de brede noemer van criminele technieken om gebruikers van digitale diensten hun inloggegevens afhandig te maken. Phishing kan in principe betrekking hebben op elke vorm van digitale dienstverlening, maar richt zich meestal op de digitale dienstverlening van banken en het betaalverkeer. Phishing kan worden uitgevoerd door middel van een slimme babbeltruc, een email, een sms, een appje of elke andere vorm van toegezonden tekstberichten (i.c. direct messaging). Meestal gaat het om berichten met verzoeken om direkt actie te ondernemen, voorzien van een link naar een valse bankwebsite. Vaak lijkt zo'n bericht daadwerkelijk afkomstig te zijn van een digitale dienst die een gebruiker afneemt.

Een in opkomst zijnde vorm van phishing betreft bankpasfraude. Bij bankpasfraude worden iemand zowel de bankpas als de bijbehorende pincode ontfutseld door middel van een slimme babbeltruc. Deze vorm van phishing richt zich met name op ouderen en kwetsbaren. Het kan eigenlijk alleen maar worden verhinderd met voldoende voorlichting.

Daarentegen kan phishing waarbij gebruik wordt gemaakt van links naar valse bankwebsites grotendeels worden voorkomen door de invoering van enkele adequate bancaire maatregelen. Vooralsnog zijn er nauwelijks Nederlandse of Belgische banken bekend die dergelijke maatregelen hebben doorgevoerd. De schade als gevolg van phishing-scams neemt hierdoor, niet geheel toevallig, al jaren toe. Slechts Bunq staat alleen het veiligere mobiel bankieren via de mobiele bankapp toe.

2. Phishing als gevolg van berichten met links naar valse bankwebsites

Bij de meest voorkomende gevallen van phishing worden gebruikers door middel van een vorm van direct messaging geconfronteerd met een link (URL) naar een valse bankwebsite. Na het klikken op zo'n valse link verkeert de argeloze gebruiker in de veronderstelling zich naar zijn of haar persoonlijke bankomgeving te begeven. Daarmee geeft de gebruiker zijn of haar inloggegevens prijs aan de criminelen achter de valse bankwebsite. Die hebben daaraan vervolgens voldoende om de volledige betaal- en spaarrekening van deze gebruiker leeg te trekken. Dit doen ze door - met de gebruiker ingelogd via de valse bankwebsite - gelijktijdig in te loggen binnen de ware persoonlijke bankomgeving van de gebruiker (i.c. man-in-the-middle attack). Met de voortschrijdende penetratie van mobiel bankieren is het echter inmiddels prima mogelijk om een adequate bancaire oplossing tegen phishing via valse bankwebsites te implementeren.

Het vervolg van dit artikel schetst een aantal procesmatige aanbevelingen om met relatief kleine bancaire aanpassingen van de digitale infrastructuur van elektronisch bankieren phishing via valse bankwebsites grotendeels te verhinderen. Hieraan voorafgaand is het echter noodzakelijk om enkele statistische gegevens te delen.

3. Enkele statistische gegevens met betrekking tot elektronisch bankieren

In 2019 waren smartphones aanwezig in 89% en tablets in 66% van de huishoudens (Bron: CBS). Sindsdien zal dit percentage alleen maar zijn toegenomen. Grofweg de helft van alle elektronische betaalopdrachten werd de afgelopen jaren bevestigd met internetbankieren via een webbrowser, de andere helft met mobiel bankieren via een mobiele bankapp (Bron: Betaalvereniging Nederland). De verhouding van mobiel bankieren ten opzichte van internetbankieren lijkt zich de laatste jaren te stabiliseren op 50/50. Volgens de ING maakt 57% van alle Nederlanders tegenwoordig gebruik van een mobiele bankapp (Bron: ING). Uit bovenstaande cijfers valt af te leiden dat in het overgrote deel van de Nederlandse huishoudens een smartphone of tablet aanwezig is en dat meer dan de helft van alle Nederlandse rekeninghouders weleens een mobiele bankapp heeft gebruikt.

Niettemin wordt nog steeds ongeveer de helft van alle betaalopdrachten bevestigd met internetbankieren via een webbrowser. Dit is het gevolg van een tweetal omstandigheden. De eerste is dat internetbankieren nu eenmaal meer overzicht biedt vanwege het doorgaans grotere computerbeeldscherm in vergelijking met dat van een smartphone of tablet. De tweede is dat er rond mobiel bankieren nog steeds een zweem van onveiligheid hangt. Dit hangt samen met zijn latere introductie rond 2010, terwijl internetbankieren al ruim voor 2000 werd geïntroduceerd. In werkelijkheid is mobiel bankieren via een mobiele bankapp juist veiliger dan internetbankieren via een webbrowser. Dit komt doordat een mobiele bankapp slechts kan verbinden met legitieme bankwebsites, terwijl een webbrowser eveneens kan verbinden met valse bankwebsites.

4. De mobiele bankapp gebruiken voor alle betaalopdrachten is het allerveiligste

Phishing concentreert zich niet voor niets volledig op internetbankieren via een webbrowser. De potentie van webbrowsers om overal mee te verbinden, wordt daarbij gebruikt om de inloggegevens van gebruikers te onderscheppen om vervolgens betaal- en spaarrekeningen te plunderen. Hoewel valse bankwebsites grotendeels een kopie zijn van de legitieme bankwebsites koppelen ze met name bedragen en rekeningnummers vals terug. Met deze misleiding verschaffen criminelen zichzelf de benodigde tijd om via de legitieme bankwebsite gelijktijdig de betaal- en spaarrekening leeg te trekken (i.c. man-in-the-middle attack). Daarom is mobiel bankieren via een mobiele bankapp wezenlijk veiliger dan internetbankieren via een webbrowser.

Omdat de legitieme bankwebsites (URL's) voor iDEAL-betalingen of iDIN-identificatie meestal niet overeenkomen met de primaire bank-URL en bovendien voor elke bank anders zijn opgebouwd, werkt dit misbruik door valse bankwebsites ernstig in de hand. De noodzaak van een dergelijke voorlichtingspagina is natuurlijk een volstrekte gotspe. Phishing via valse bankwebsites maakt dankbaar gebruik van het feit dat elke bank anders om gaat met de URL's voor iDEAL-betalingen of iDIN-identificatie. Idealiter zou een gebruiker van internetbankieren zich bewust moeten zijn van welke bankwebsites legitiem zijn en welke niet. In de praktijk blijken gebruikers zich daarvan soms onvoldoende bewust.

Binnen een mobiele bankapp zijn alle legitieme bankwebsites vast verankerd binnen de app en wordt het betaalverkeer per definitie alleen gecommuniceerd over deze legitieme bankwebsites. Omdat bedragen en rekeningnummers via legitieme websites (i.c. via de mobiele bankapps) niet te manipuleren zijn, ligt hierin tevens een adequate bancaire oplossing besloten om phishing via valse bankwebsites grotendeels te verhinderen.