Veel waarschuwingen voor phishing: 27.000 .nl’s

Er wordt vooral sinds het coronavirus is uitgebroken enorm veel gephisht. We doelen op phishingmails die hackers versturen om mensen op te lichten. Het gaat dan bijvoorbeeld om geld of om het verkopen van mensen hun persoonsgegevens of bankgegevens. De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland schrijft dat er in een jaar tijd wel 27.000 .nl’s zijn gewaarschuwd voor phishing.

Phishing

Phishing is een weinig sexy onderwerp, terwijl iedereen er wel mee te maken krijgt. Hopelijk alleen in de vorm van een phishingmail die direct wordt herkend, in plaats van dat iemand heeft geklikt op de link en ook daadwerkelijk slachtoffer is geworden. Het is misschien vermoeiend om er elke keer weer voor te worden gewaarschuwd, maar in het geval van deze e-mail-, WhatsApp- en social media-oplichting is het heel belangrijk om bewust te blijven. Je moet alert zijn op wat kan wijzen op oplichting en zulke waarschuwingen moeten nu eenmaal regelmatig worden herhaald om ze vers in het geheugen te houden.

Die 27.000 .nl’s werden aangeschreven in de periode van kwartaal 4 van 2020 tot en met het derde kwartaal van 2021. In een rapport schrijft SIDN: “Wij willen zaken als phishing en malware in de .nl-zone verminderen. Daarvoor zijn we het Abuse204.nl-programma gestart (abuse ‘to zero for .nl’). Op basis van een ingekochte feed sturen we waarschuwingen uit naar de betrokken houders, hosters en registrars met het verzoek hier naar te kijken en als er inderdaad sprake is van phishing of malware, dit op te lossen.”