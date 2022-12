Webbrowsers: permanent kwetsbaar voor malafide betaalverzoeken

Stel jij krijgt een digitaal betaalverzoek toegezonden van een particulier of een ondernemer voor een op zichzelf legitiem openstaand bedrag. Jij reageert natuurlijk niet op de eerste de beste phishingmail, dus je hebt de legitimiteit van dit betaalverzoek vooraf goed gecontroleerd.



Jij kent deze particulier of ondernemer echter niet zo heel goed. Met name als jou geen fysiek adres van deze particulier of ondernemer bekend is, blijft het oppassen. Of er sprake is van een bonafide of een malafide betaalverzoek valt namelijk niet te zien aan het digitale betaalverzoek zelf. Ook uit het daarop volgende keuzemenu valt niets af te leiden. In zoverre is er sprake van een zgn. 'black box' die nog elke gewenste vorm aan kan nemen.

Betalen via malafide webadres betekent gegarandeerd verlies van banktegoeden

Indien jij per ongeluk toestaat dat er een malafide webadres wordt geladen voor een digitale betaling, dan zal er zich een vrijwel exacte phishing-kopie van jouw bankwebsite tussen jouw browser en de legitieme bankwebsite nestelen. Jouw betaalcode komt hiermee rechtstreeks bij de phishing-kopie terecht. Gevolg is dat jouw betaal- en spaarrekening volledig worden leeg getrokken. Meer dan het aftappen van één betaalcode is daar over het algemeen niet voor nodig.

Oplichting door phishing met gelijkende webadressen

Met het klikken op het betaalverzoek opent er zich ongetwijfeld een vertrouwd uitziend keuzemenu waarbinnen moet worden gekozen voor een bank. Vervolgens kan zich potentieel één van de onderstaande linkjes in jouw webbrowser laden....