​Sneaky: Google zet stilzwijgend limiet op Google Drive

Google Drive heeft vanaf nu een nieuwe limiet. Zonder dat Google hierover zelf heeft gecommuniceerd blijkt nu dat je maar een x aantal bestanden in je account mag hebben. De chaos was compleet toen gebruikers zonder duidelijke melding geen nieuwe bestanden meer konden uploaden.

Limiet op Google Drive

Er werd in eerste instantie gedacht aan een bug, maar inmiddels is het ook door Google bevestigd tegen Ars Technica: de restrictie is een extra beveiliging om misbruik van het Google-systeem tegen te gaan, om zo te zorgen dat de stabiliteit en veiligheid van Google Drive gewaarborgd.” Toch een wat vreemde, mysterieuze omschrijving/keuze: wat is er nu dan ineens zo spannend dat dit beleid moet worden aangepast? Het kan zo zijn dat het gigabedrijf dit niet wil vertellen vanuit veiligheidsoverwegingen. Maar dan nog: even je gebruikers informeren over aankomende aanpassing die best impact kan hebben, daar is toch niets mis mee?

Hoeveel bestanden je nu in totaal in Drive mag bewaren? Dat zijn er 5 miljoen: althans: je mag 5 miljoen nieuwe bestanden aanmaken: er mogen er volgens Google wel meer dan 5 miljoen os=s=sp. Over het algemeen is dat niet een aantal dat het gros van de Google Drive-gebruikers inzet, maar als je erg fanatiek foto’s maakt en backupt, dan kun je er -zeker als je ze niet eerst voorselecteert- misschien beter even een extra check op doen.