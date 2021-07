​Binnenkort werken je Google Drive-linkjes mogelijk niet meer

Google stuurt in september een update uit die grote gevolgen kan hebben voor iedereen die wel eens een Google Drive-linkje gebruikt. Het Is in principe een goede update, want hij maakt het delen van bestandslinkjes veiliger, maar het betekent ook dat menig bestaand Google Drive-linkje onbruikbaar wordt.

Gedeelde bestanden Heb je een bestand van iemand gedeeld gekregen en wil je dat eindelijk een keer openen? Dan is de kans na september groot dat je dat nooit meer gaat lukken. Tenminste, tenzij je die persoon vraagt het document opnieuw met je te delen. Echter is dat in sommige gevallen onmogelijk: wanneer die persoon om wat voor reden dan ook geen toegang meer heeft tot het account of wanneer iemand bijvoorbeeld is overleden. De update die half september verschijnt is alleen van negatieve invloed op linkjes die nog nooit zijn geopend. Heb je het linkje wel een keer aangeklikt, dan is er niets aan de hand. Het gaat puur om linkjes die ongeklikt zijn gelaten. Dat komt omdat Google op 13 september het delen van bestanden veiliger maakt door een bronsleutel in het linkje te verwerken. De bronsleutel is nodig voor toegang tot een nog ongeopend document. Heb je dus nooit geklikt, dan is er geen bronsleutel, tenzij iemand opnieuw kiest voor het delen van de link, schrijft Engadget.

Google Drive-linkjes Mocht je hiervan in de stress schieten, dan kun je er in ieder geval voor zorgen dat je even in je mail zoekt naar alle Google Drive-dingen die met je zijn gedeeld (en misschien zelfs in WhatsApp). Klik ze even aan, zodat je in ieder geval toegang hebt gehad en je ze ook binnen jouw Drive als ‘gedeelde documenten’ kunt zien. Vind je de beveiligingsupdate echt helemaal niks, dan kun je er ook voor kiezen om Google aan te geven dat je geen gebruik wenst te maken van de update. Dan blijft alles zoals het nu is, en dus wel iets minder veilig dan wanneer je de update wel installeert. Google gebruikt de komende weken om mensen via mail op de hoogte te stellen van de aankomende update. Je kunt daarbij ook aangeven dat je niet oké bent met de update en deze wil overslaan. Beeldbron: 412designs