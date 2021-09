​Niks blijft ongezien: helderheid Google Meet ook op web omhoog

Houd je er wel van om een beetje in het donker te zitten, zodat je niet jezelf in volle belichting hoeft te zien? Dan kun je beter naar een ander videomeetingplatform uitwijken dan Google Meet. Hierin wordt straks automatisch aangepast hoe helder de belichting van je webcambeelden is, waardoor anderen je nog beter kunnen zien. Waarschuwing: dus ook de rommel, huisdieren en etenswaren die eventueel in de achtergrond liggen.

Rol je met je ogen omdat je collega weer een domme vraag stelt tijdens een videomeeting ? Pas op, want je kunt nu eerder worden betrapt. Google Meet for Web introduceert namelijk een nieuwe mogelijkheid waardoor de helderheid automatisch wijzigt op basis van de lichtval in je kamer.

Low-light binnen Google Meet

Het is dus niet zozeer een nieuwe mogelijkheid, want hij zat al in de Google Meet-app op Android en iOS. Wel is nieuw dat je dit nu ook in de webversie kunt verwachten, die veel wordt gebruikt tijdens werktijd voor werkoverleggen. Goed nieuws voor mensen die écht Google Meet moeten gebruiken voor bijvoorbeeld werk, want de mogelijkheid is ook uit te schakelen, waardoor je niet ineens een hele laag licht over je gezicht krijgt.

De optie lijkt een beetje op het verschil wanneer je je helderheid van je smartphonescherm hoger zet. Een foto leek eerst een soort mislukt, maar wanneer je de helderheid hoger zet, dan zie je ineens veel meer kleuren en veel meer details. Goed dus dat Google dit introduceert, want we zijn er nog lang niet klaar voor om weer fulltime naar kantoor te gaan.