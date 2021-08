​Eindelijk: Google Meet vertelt je dat je echoot

“Oh, ik hoor mezelf,” of er nou wordt geboord bij de buren, een jongelend kind aan de andere kant van de lijn is of wat dan ook, er is waarschijnlijk niets zo storend als jezelf horen tijdens een videocall of telefoongesprek. Je hoort je eigen stem zoals je dat niet gewend bent, je hoort allerlei dingen na-echoën terwijl je wil doorpraten en je wordt gewoon helemaal uit je concentratie gehaald. Zeker als andere mensen ook nog gaan vertellen dat je echoot. Goed nieuws, dat laatste is verleden tijd. Google Meet gaat het je vertellen.



Een echo op de lijn

Het was te hopen dat Google er ook iets aan kon doen als je echoode, maar vooralsnog pakt het het probleem aan bij het gevolg: je krijgt een melding als je een irritante echo veroorzaakt tijdens een videocall in Google Meet.

Google schrijft: Tot nu toe was het moeilijk voor je om te weten wanneer je apparaat een echo veroorzaakt. Vanaf nu stellen we je op de hoogte wanneer we een opmerkelijke echo van je systeem detecteren die door andere gespreksdeelnemers kan worden gehoord. Dat doen we met een rode stip op de knop met meer opties, samen met een sms-melding. Als ke op de melding klikt, ga je naar ons Helpcentrum, waar je stappen kunt vinden die echo kunnen helpen voorkomen.”