​Google vertelt je hoeveel tijd van je leven je in meetings zit

Google schrijft : “Met de veranderingen in onze werkomgeving in het afgelopen jaar, hebben sommige mensen meer vergaderingen en voelen ze mogelijk minder controle over hoe hun werktijd wordt besteed. Time Insights kan je deze gegevens laten zien en je helpen om je tijd beter te plannen.”

De nieuwe functionaliteit heet Time Insights en deze wordt op dit moment uitgerold. Als je het eenmaal hebt, dan zal je als je in Google Calendar bent in de rechterbalk zien staan hoe je tijd zoal is verdeeld. Het werkt op dit moment alleen nog op web.

Soms voelt het alsof je helemaal niet aan je werk toekomt, omdat je steeds wordt geremd door meetings. Zelfs als je vier meetings van een half uurtje hebt maar ze zijn verspreid over de dag, dan is het maar moeilijk om productief te zijn buiten die meetings om. Google gaat je helpen om een punt te maken naar je collega’s, want in Google Calendar kun je straks precies zien hoeveel uur van je dag je in meetings zat.

Google Workspace

De functie binnen Google Workspace is alleen voor jou beschikbaar, dus je manager krijgt niet te zien hoeveel tijd je besteed aan meetings. Wat jij, en dus alleen jij, te zien krijgt, is een taartdiagram met daarin de verdeling van je tijd, op basis van je agenda in Google. Er wordt daarbij alleen gekeken naar je werkuren en er is een verschil tussen meetings tussen twee mensen en van hele groepen. Google bekijkt het niet alleen per dag, maar ook per week. Google licht daarbij zelf uit welke dagen nogal meetingheavy zijn.

Goed om te weten, als je veel meetings plaatst voor jezelf, dan zal Google die niet meerekenen als meetings. Wil je dus even een reminder instellen dat je nog boodschappen moet doen of gaat sporten, dan wordt dat niet meegenomen in het overzicht van Google. De nieuwe optie is alleen beschikbaar voor bepaalde Google-gebruikers, namelijk die met Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus en Nonprofits.

Kortom, het zit nog niet in de gewone Google Calendar. Of dat ooit wel komt, dat moet Google nog bekendmaken.