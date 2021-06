​Google Workspace is nu beschikbaar voor iedereen

Er is al vaak over gesproken, maar nu is het zo ver: Google Workspace is eindelijk online verschenen. Als je een Google-account hebt, dan kun je er gebruik van maken.



Google Workspace

Het idee van Google Workspace is dat het een soort Microsoft Teams is. Het is een hub waarin allerlei Google-producten samenkomen. Zo kun je nu op één plek functionaliteiten gebruiken uit e-mailprogramma Gmail en Google Chat.

Google schrijft in een blog: “Toen we afgelopen oktober met Google Workspace debuteerden, introduceerden we niet alleen een nieuw merk, maar ook onze visie voor één geïntegreerde ervaring voor iedereen: alles wat je nodig hebt om alles gedaan te krijgen, nu op één plek. In apps zoals Gmail, Chat, Agenda, Drive, Documenten, Spreadsheets, Meet en meer, kiezen consumenten, ondernemingen en het onderwijs voor Google Workspace om contact te houden, ideeën te delen en elke dag samen meer gedaan te krijgen.”