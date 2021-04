Google Cloud introduceert nieuwe en verbeterde functies voor Google Meet

Google Cloud heeft een aantal vernieuwingen en verbetering voor Google Meet gepresenteerd. Zo is de gebruikersinterface verbeterd en zijn tools toegevoegd die vergaderingen interessanter maken voor alle deelnemers. Daarnaast is met behulp van Google AI ook de betrouwbaarheid van Google Meet verbeterd.

De veranderingen zijn grotendeels tot stand gekomen naar aanleiding van feedback van klanten en gebruikers. De nieuwe functies en verbeteringen zullen in de loop van de komende maand (mei 2021, red.) uitgerold worden.

Rijkere gebruikerservaring

Vanaf dat moment kunnen desktop- en laptopgebruikers binnen Google Meet profiteren van een aantal functies die voor een rijkere gebruikerservaring zorgen. Zo kunnen ze er dan voor kiezen om hun videofeed als een tegel in het raster of een zwevende afbeelding weer te geven. Die kan bovendien worden vergroot of verkleind en verplaatst. Gebruikers die zichzelf liever niet willen zien kunnen het beeld verkleinen en helemaal uit het zicht verbergen.

Voor presentatoren van vergaderingen is het vastzetten en losmaken van content verbeterd. Eenmaal losgemaakt, krijgt de presentatietegel dezelfde grootte als de andere deelnemer-tegels. Zo zijn meer mensen die deelnemen aan het gesprek, en reacties, beter zichtbaar.

Een andere verbetering is een bijgewerkte onderste balk waarmee het navigeren door vergaderingen makkelijker wordt. Alle bedieningselementen worden op één plek samengevoegd. De inbelcodes voor vergaderingen, bijlagen, de deelnemerslijst, chat en andere activiteiten staan nu rechtsonder om meer verticale ruimte te creëren voor het zien van mensen en content.

De onderste balk wordt continu zichtbaar gemaakt. Dat zorgt ervoor dat deelnemers nooit bijschriften missen of niet weten dat hun microfoon uitstaat. Om te voorkomen dat deelnemers per abuis de vergadering verlaten is de knop 'Gesprek verlaten' verwijderd van de camera- en microfoonknoppen.