Nieuwe AI van Google maakt van jouw tekst muziek

We hadden al vernomen dat Google een heleboel nieuwe AI-toepassingen op de planning heeft en blijkbaar heeft het er eentje alvast uitgegeven om te laten zien dat ChatGPT het heus niet kan overstemmen. De nieuwe kunstmatige intelligentie van Google kan je teksten veranderen in muziek. Je typt iets en daar maakt Google muziek van.

MusicLM

De nieuwe tool heet MusicLM en hij is helaas nog niet breed beschikbaar, maar er zijn een paar voorbeelden waar we naar kunnen kijken en luisteren. Google wil ons dus duidelijk lekker maken voor wat er nog aan gaat komen, wat past bij het nieuws dat het nogal angstig is voor de kracht en macht van ChatGPT. Wanneer en of het voor de rest van de wereld beschikbaar komt, dat is nog onduidelijk, maar over het algemeen gebruikt Google wel vaak het ‘sharing is caring’-principe, al neemt het daarvoor natuurlijk wel je data in beslag.

MusicLM dus. Het werkt eigenlijk zoals Dall-E, maar dan is de uitkomst niet een kunstwerk dat je kunt bekijken, maar een kunstwerk dat je kunt beluisteren. Maar ja, hoe begin je dan? Noem je een instrument of een bepaald geluid. Doffe dreun, klarinet? In het voorbeeld dat Google geeft staat eigenlijk een heel verhaal, het is dus niet slechts een aantal staccato zoektermen, maar een spannend verhaal waar je al helemaal inzit, terwijl je nog geen noot hebt gehoord.