Nederlandse waakhond AP doet onderzoek naar DeepSeek AI

Het focust daarbij op de dataverzameling en of die wel in orde is. Het waarschuwt mensen ook om voorzichtig te zijn met wat ze allemaal met DeepSeek doen, omdat niet helemaal duidelijk is hoe het zit met de privacy en dataverwerking.

Autoriteit Persoonsgegevens

Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens zegt: “Mensen doen er verstandig aan om zichzelf de vraag te stellen of zij wel echt persoonlijke en andere gevoelige gegevens in deze app willen invoeren.” De AP benadrukt ook dat je misschien gegevens deelt over andere personen, zonder dat die daarvan af weten. Jij bent aansprakelijk wanneer je de privacy van een ander hiermee op het spel zet.

AP maakt zich grote zorgen over het privacybeleid van de immens populaire AI-app. Hoewel de persoonlijke data van Europeanen officieel niet in het buitenland mag worden opgeslagen, tenzij hiervoor aan stricte regels wordt voldaan, lijkt AP niet overtuigd dat DeepSeek daarvan ook op de hoogte is, of zich daaraan houdt.