Minderjarigen kunnen nu ook een Uber bestellen

Uber kun je alleen gebruiken als je 18 jaar of ouder bent. Tenminste, dat was altijd de regel. Nu introduceert het bedrijf ook profielen voor mensen van 13 tot 17 jaar. Zo kunnen jongeren bijvoorbeeld veilig thuiskomen na een concert of zorgen dat ze op tijd op Schiphol kunnen zijn voor het nemen van een vlucht. Er zitten echter wel wat haken en ogen aan.

Uberende tieners Het idee is namelijk dat het meer een soort familie-account is. Dus ouders kunnen een profiel aanmaken en voor hun kind betalen, naast dat ze dus ook kunnen zien welke Ubers het kind allemaal bestelt en waar naartoe. Daarnaast kunnen ze ook realtime via de veiligheidsopties van de app zien waar de auto zich bevindt. Het kind kan zelfs Audio Recording aanzetten zodat ouders kunnen meeluisteren. Vrij verregaande mogelijkheden dus, naast dat tieners sowieso alleen ritjes kunnen boeken met Uber-chauffeurs die een hoge rating hebben. Uber voor tieners is een functie in eerste instantie live gaat in grote steden in de Verenigde Staten en dat verbaast ons niets: de VS is sowieso een land waar je niet zo makkelijk op de fiets stapt om ergens heen te gaan. Het kunnen gebruiken van een Uber is een groot voordeel, omdat ouders hun kind op die manier niet zelf steeds overal heen moeten rijden. In die zin is het bijna laat te noemen, deze functie.

Safe Kids Worldwide Je kunt vanaf 22 mei in steden zoals New York, Atlanta, Houston, Dallas en zelfs een paar Canadese steden als tiener een Uber pakken. Uber werkt samen met een organisatie voor de veiligheid van kinderen: Safe Kids Worldwide, dat Uber heeft geadviseerd in deze. Het zegt: "Als onderdeel van ons werk konden we advies en expertise leveren aan Uber om ervoor te zorgen dat tieners een veilige ervaring hebben van ophalen tot afzetten. Door ouders veilige alternatieven te bieden om hun tieners te helpen zich te verplaatsen, hopen we dat dit zal bijdragen tot meer rechtvaardige oplossingen voor gezinnen die te maken hebben met belemmeringen op het gebied van vervoer." Tot slot komt er nog een nieuw, kindgerelateerd iets naar Uber, namelijk de optie om een Uber te bestellen met een autostoeltje, zodat je je heel kleine kinderen kunt meenemen. Of dit soort nieuwe mogelijkheden ook naar Nederland komen is nog onbekend. Vooralsnog krijgt Uber er ook veel kritiek op van mensen die menen dat het niet verstandig is om tieners alleen in een auto te laten met mannen, waardoor deze nieuwe functie nog wel eens een staartje kan krijgen.