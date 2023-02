Nieuwe features en design voor de Uber app

Daarnaast heeft Uber de app ook voorzien van meer personalisatie. Klik je nu op ‘waarheen’ in he startscherm, dan verschijnt automatisch een lijst met bewaarde plaatsen of bestemmingen van de betreffende gebruiker. Op basis van persoonlijke voorkeuren, de rittengeschiedenis, huidige locatie en eerdere bestemmingen, stelt de app bestemmingen en rittypes voor. Met andere woorden, Uber probeert op basis van je reis- en bestelgedrag, te voorspellen waar je op het moment dat je de app opent, behoefte aan hebt.

Als je de app opent springt het nieuwe homescreen uiteraard als eerst in het oog. Dankzij de nieuwe indeling en het design is het nu nog makkelijker geworden om een Uber, of Uber Eats, te bestellen. Verder is ook de keuzeoptie ‘Diensten’ toegevoegd. Daar vinden gebruikers nu alle Uber diensten die in hun regio beschikbaar zijn.

Live tracking ritten en bestellingen

Nieuw is de live-tracking van Uber activiteiten. Dit werkt op dit moment alleen nog op iPhones die minimaal op iOS 16 draaien. Met de live-tracking verschijnt in het scherm van de iPhone informatie over de voortgang van de bestelling of taxirit. Die meldingen kunnen zowel op het homescreen als het vergrendelscherm weergegeven worden. De Uber-app maakt daarvoor gebruik van de ‘Dynamic Island’ functie die Apple met de komst van de iPhone 14 (iOS 16) introduceerde.

“Deze update is de eerste in een reeks updates om het gebruik van de app nog intuïtiever, eenvoudiger en persoonlijker te laten verlopen. De vernieuwingen zijn de grootste veranderingen in het ontwerp van de Uber-app in jaren en raken bijna elk aspect van de klantervaring. We hopen dat deze vernieuwde Uber-ervaring een prettige verfrissing is voor gebruikers”, aldus Jen You, Hoofd Producten voor Rides bij Uber.