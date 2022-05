Microsoft test gratis VPN-abonnement voor Edge-browser

Veel internetgebruikers benaderen het internet via de Chrome-browser of Safari: helemaal omdat die voorgeïnstalleerd zijn op een mobiele telefoon. Microsoft, dat zijn oorsprong vindt in alles PC, wil echter dat je zijn Edge-browser gebruikt. Die pusht het flink aan Windows-gebruikers, maar het heeft nu een meer aantrekkelijke manier gevonden om mensen te verleiden ‘over the edge’ te gaan: gratis VPN.

Virtual Private Network VPN is een Virtual Private Network en hiermee kun je je IP-adres veranderen. Het IP-adres is een soort thuisadres voor je gadget. Dat kan je PC zijn, je telefoon of een ander slim apparaat. Wil je niet dat iemand weet dat jij ergens heensurft, dan kun je een VPN-verbinding inzetten. Hiermee kun je ‘anoniem’ surfen. Dit heeft onder andere als voordeel dat cybercriminelen je minder makkelijk te pakken krijgen. Ook is het een voordeel omdat je bijvoorbeeld kunt doen alsof je vanuit een ander land internet: hierdoor kun je bijvoorbeeld toegang krijgen tot content die alleen beschikbaar is in Amerika.

Microsoft Edge Hoewel veel streamingdiensten hun diensten hebben dichtgetimmerd voor VPN-gebruikers, gaat het ook om andere content, zoals YouTube wel eens video’s heeft die niet voor jouw regio bedoeld zijn. Met een VPN vergroot je je kans dat je de content toch kunt bekijken. Toch is dat niet direct waarvoor Microsoft de VPN-optie biedt, want dat is vooral in het kader van veilig internetten. Het biedt zo’n VPN-abonnement voor mensen die gebruikmaken van de Edge-browser. Je krijgt dan maandelijks 1GB gratis. Kortom, dat is misschien één film op Netflix en dat duidt wel aan dat Microsoft het vooral bedoeld voor het veilig gebruiken van gewone internetsites, in plaats van het streamen van zware bestanden.

Upgraden kan niet Je kunt niet zomaar op die VPN surfen, want je hebt er wel een Microsoft-account voor nodig. Het wil dus wel graag een aantal dingen van je weten om dit te kunnen aanbieden. Het gaat om een VPN-verbinding via Cloudflare, maar binnen Edge draagt het de naam Microsoft Edge Secure Network. Je moet het wel echt met die 1 GB doen, want er is geen mogelijkheid om te upgraden. Edge laat je gaandeweg weten of je al bijna door je gigabyte. Het is niet veel, maar toch handig als je onverhoopt gebruik moet maken van de wifi in een koffiehuis. Zolang je daar niet gaat zitten streamen maar gewoon wat ‘normaal’ internet, zal die VPN-verbinding je helpen te beschermen. De VPN-dienst is nog niet officieel door Microsoft aangekondigd, maar bevindt zich momenteel nog in een testfase.