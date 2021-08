​Waarom we willen dat Google One VPN naar Nederland komt

Google heeft de dienst pas net gelanceerd in de Verenigde Staten, maar nu maakt Google One VPN de oversteek. Het komt naar Canada, Mexico, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. Zo dichtbij, maar dus nog niet in Nederland. Dit is wat Google One VPN is en waarom wij het in Nederland willen.



Virtual Private Network

Google One is een abonnement op opslagruimte, maar dit is sinds oktober uitgebreid met een VPN-optie. VPN betekent Virtual Private Network. Hoewel veel mensen een VPN gebruiken om te kunnen doen alsof ze uit de Verenigde Staten komen (om op die manier bijvoorbeeld het Amerikaanse aanbod op Netflix te kunnen kijken), gaat het eigenlijk vooral om veiligheid. Niet voor niets moeten veel werknemers sinds de pandemie eerst op een VPN inloggen om te zorgen dat ze alle bedrijfs-apps goed kunnen maken.

Een Virtual Private Network betekent dat je een versleutelde soort beschermlaag over je internetverbinding legt. Je internetverkeer gaat via de server van de VPN-aanbieder en die geeft je een nieuw IP-adres dat vaak wisselt, zodat wat jij doet op het internet moeilijk is om ook daadwerkelijk op jou te pinnen. Kortom, VPN’s worden niet alleen gebruikt voor normaal internetgedrag: het kan ook goed worden ingezet voor mensen die kwaad willen. Echter biedt het ook enorm veel legale voordelen, waardoor bijvoorbeeld een reus als Google het nu toevoegt aan zijn opslagdienst.