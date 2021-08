4 voordelen die je kunt halen uit een VPN

Ooit de behoefte gehad om anoniemer te kunnen zijn online? Een Virtual Private Network (VPN) kan je daarbij van dienst zijn. Dit is een dienst die er voor zorgt dat alle data die je online verstuurt en ontvangt privé blijft. Zo kan niemand dus zien welke site je bezocht hebt of wat je daar hebt gedaan. Maar er zitten meer voordelen aan het gebruik van een VPN. We bespreken er vier met je.



Geografische restricties en IP-blokkades omzeilen

Een VPN stelt je in staat om je locatie te manipuleren. Hierdoor kun je diensten en websites in feite misleiden. Zo kun je buiten Nederland met behulp van een VPN bijvoorbeeld content bekijken die geblokkeerd is in het buitenland. Op deze manier kun je ook vanuit Nederland naar het aanbod van andere landen binnen Netflix kijken. Ben je in een land waarin diensten geblokkeerd zijn, zoals YouTube of Twitter, dan kun je door een VPN er alsnog gebruik van maken. Hetzelfde trucje kun je ook toepassen bij een IP-adres blokkade bij bepaalde websites, om toch weer toegang te krijgen.

Veilig gebruikmaken van hotspots

Op veel openbare plekken kun je gebruikmaken van hotspots voor gratis wifi. Dit soort verbindingen zijn echter onveilig. Een kwaadwillende hacker kan eenvoudig alle informatie die jij ontvangt en verstuurt onderscheppen, ook inloggegevens. Gebruik je een VPN, dan creëer je een omleiding, waardoor je apparaat niet meer direct in verbinding staat met de hotspot. Al je gegevens worden onderweg versleuteld, waardoor hackers geen kans meer krijgen.

Veilig downloaden van torrents

Hoewel we het natuurlijk niet willen aanmoedigen dat je content download waar auteursrecht op zit, kan een VPN dit wel veiliger maken voor je. Het is illegaal, dus je bent strafbaar wanneer je bijvoorbeeld films of series downloadt via een torrentwebsite. Een VPN schermt je IP-adres en internetverkeer af, zodat niemand kan zien dat jij illegale downloads binnenhaalt.

Goedkoper uit zijn

Hoewel een VPN een betaalde dienst is, kan het je ook financiële voordelen opleveren. Zo zijn de prijzen voor vliegtickets, hotels, cruises en huurauto’s die je online boekt sterk afhankelijk van waar je bent. Dit geldt ook voor online abonnementen en games op een website als Steam. Door je locatie op een ander land in te stellen, kun je daarom geld besparen.

Naast deze voordelen kan een VPN ook uitstekend van pas komen voor werken op afstand. Zo heeft deze dienst voordelen voor zowel particulieren als bedrijven.