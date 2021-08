​Het kan zijn dat je VPN en Netflix niet meer werken

Als je Netflix-content wil zien die alleen in Canada of de Verenigde Staten beschikbaar is, dan kun je dat niet doen door een schuifje in Netflix te veranderen. Je moet hiervoor een VPN-verbinding maken waarmee je kunt faken dat je je in dat land bevindt. Netflix vindt het niet oke dat mensen dit doen, en gaan daarom steeds meer IP-adressen blokkeren. Helaas betekent dat ook dat onschuldige mensen ineens geweerd worden van de streamingdienst.



VPN

Niet iedereen gebruikt een VPN om te kunnen kijken naar content die eigenlijk niet voor hun land bestemd is. Sommigen gebruiken het puur voor de veiligheid, om te zorgen dat hun internetgedrag niet kan worden getraceerd en om het hackers moeilijker te maken. Die mensen komen nu net zo zwaar in de problemen als mensen die wel een VPN gebruiken om hun locatie te veranderen.

Als je commerciële VPN-dienst gebruikt, dan kan het zijn dat je al sinds 2015 problemen hebt, want toen begon Netflix met het blokkeren van diverse commerciële VPN’s. De oplossing is dan om een subnet weg te doen en een nieuwe aan te sluiten, zodat je toch een paar dagen of weken kunt kijken naar content uit andere landen, tot ook dat netwerk weer wordt geblokkeerd.