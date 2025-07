Microsoft Teams wordt een stuk overzichtelijker door nieuwe functie

Microsoft Teams gaat steeds meer op samenwerk-app Slack lijken. Het komt met threads, wat we in het Nederlands ‘discussies’ zouden noemen. Het betekent dat je op iemand kunt reageren, zonder dat die reactie in de gewone chat komt te staan: het komt in een soort vertakking onder het bericht waar je op reageert te staan.

Microsoft Slack

Het moet Microsoft Teams een stuk beter maken, want je krijgt geen verwarring over waar iemand op reageert. Soms stelt iemand in de chat meerdere vragen en is het onduidelijk waar de antwoorden die iemand geeft dan op slaan. Daar hoeft geen verwarring meer over te bestaan, zolang mensen uiteraard de discussie-functie gebruiken en niet gewoon in de algemene chat blijven typen.

Het is dus niet bepaald origineel, maar Microsoft doet wel wat het belooft. Het zou medio 2025 met deze update komen en die is er nu. Het werkt alleen in het kanalen-gedeelte van de app. Microsoft schrijft: “Je kunt de discussies volgen die voor jou het belangrijkst zijn, en wanneer er een belangrijke update of beslissing wordt genomen, kun je deze terugsturen naar het hoofdgesprek, zodat iedereen op de hoogte blijft zonder dat ze alle reacties hoeven door te spitten.”